Poivrons farcis : arrêtez la viande hachée, cette saucisse épicée change tout et fait l’unanimité

Marre des poivrons farcis à la viande hachée, secs et sans relief sur la table du soir ? Cette version aux merguez, prête en une heure, change tout sans compliquer la recette.

On ne met plus de viande hachée dans les poivrons farcis : cette alternative épicée que tout le monde aime encore plus

La peau des poivrons cloque doucement au four, la chair devient fondante, et une odeur fumée, presque façon barbecue, envahit la cuisine. On croit connaître ce plat par cœur, pourtant la première bouchée surprend : farce juteuse, bien assaisonnée, rien de sec ni de fade.

Le secret tient en un simple changement d’ingrédient, pioché côté grillades plutôt que côté haché classique. Une astuce qui parfume le plat toute seule, sans sortir tout le tiroir à épices, et qui transforme ces légumes farcis en plat du soir ultra gourmand. Reste à voir comment l’adopter chez soi, sans y passer la soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 gros poivrons rouges ou jaunes

✅ 600 g de merguez (≈ 8 pièces) et 1 gros oignon

✅ 2 tomates, 400 g de coulis et 1 c. à s. de concentré de tomate

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de paprika, sel, poivre + 200 g de riz

Pourquoi remplacer la viande hachée par de la merguez dans les poivrons farcis

Avec la viande hachée, les farcis tournent souvent au compromis : soit secs, soit noyés de sauce pour compenser. En utilisant de la merguez émiettée, on profite d’une viande déjà assaisonnée, riche en épices et en gras fondant qui nourrit la farce. Le goût rappelle le barbecue, mais en version plat familial au four.

Autre avantage : plus besoin de cumuler cumin, paprika, piment et compagnie. La saucisse fait le travail, on ne fait qu’ajuster avec un peu de tomate, d’oignon et, si on aime, une pincée de paprika. Le résultat : des poivrons farcis sans viande hachée, mais avec encore plus de caractère.

La recette des poivrons farcis aux merguez, juteux et épicés

Pour obtenir des poivrons farcis aux merguez fondants mais qui se tiennent, on mise sur trois points : une farce bien saisie, un lit de sauce généreux et une cuisson au four maîtrisée. La merguez est d’abord colorée à la poêle avec l’oignon pour concentrer les saveurs, puis détendue avec la tomate afin d’éviter tout dessèchement. Ensuite, le plat part au four sur un coussin de coulis qui protège les légumes jusqu’au cœur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Laver les poivrons, couper un chapeau, retirer graines et membranes, saler légèrement l’intérieur. Émincer l’oignon et couper les tomates en petits dés. Technique : Faire fondre l’oignon 5 minutes dans l’huile d’olive. Retirer la peau des merguez, les émietter dans la poêle, bien les colorer, puis retirer un peu de gras fondu si besoin. Cuisson : Ajouter tomates, concentré, paprika, sel et poivre, laisser mijoter 3 à 4 minutes. Farcir les poivrons, les placer serrés dans un plat huilé, verser le coulis autour et enfourner 35 à 40 minutes en arrosant à mi-cuisson. Finition : Cuire le riz à part. Laisser reposer les poivrons 5 minutes hors du four, puis servir avec le riz nappé de sauce tomate, éventuellement parsemé de persil ou d’un peu de feta.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Bien colorer la merguez émiettée avant d’ajouter la tomate déclenche la réaction de Maillard, cette légère caramélisation qui donne un goût de grillé. Ensuite, le lit de coulis au fond du plat assure une cuisson mi-rôtie, mi-vapeur : poivrons fondants, farce juteuse mais pas lourde. ✨ Le twist gourmand : Ajouter, 10 minutes avant la fin, de la feta émiettée sur les poivrons ; elle fond légèrement, sale juste ce qu’il faut et apporte une touche grecque ultra parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les poivrons dans un plat presque sec, à four trop chaud, sans les arroser ; on obtient une peau fripée et une farce desséchée.

Accompagnements, variante veggie et conservation

Ces poivrons farcis aux merguez se servent bien chauds avec un riz nature, une semoule qui boit la sauce ou une simple salade croquante. Pour adoucir le piquant, on choisit des merguez douces et on augmente un peu la tomate. En version veggie, on reprend l’idée grecque : riz rond mijoté avec pulpe de tomates, bouillon de légumes, aneth et feta, puis cuisson 40 minutes à 150 °C. Le plat se garde 2 jours au réfrigérateur et se réchauffe doucement au four avec un peu de sauce pour garder tout le fondant.