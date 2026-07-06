Mojito, c'est fini : ce cocktail frappé prêt en 2 minutes va faire exploser vos apéros de juillet

Marre du mojito qui colle aux doigts et prend dix minutes à monter ? Ce cocktail ginger beer frappé, prêt en un éclair, pourrait bien devenir votre nouveau rituel de juillet.

Juillet, fin de journée, les glaçons sonnent déjà dans les verres. La chaleur appuie, la menthe embaume… et le sempiternel mojito laisse un petit goût de déjà-vu. Trop sucré, trop vu, trop long à monter quand les amis débarquent.

Bonne nouvelle : un cocktail ginger beer frappé, monté directement au verre, change la donne. Vodka fraîche, citron vert, menthe claquée et bulles de gingembre très froides ; en deux minutes, le mojito peut prendre des vacances. Reste à voir comment en faire votre nouvelle signature de terrasse en juillet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 ml de vodka douce de qualité

✅ 600 ml de ginger beer bien froide

✅ 3 citrons verts, jus et rondelles

✅ 16 feuilles de menthe, 600 g de glaçons

Le mojito a fait son temps : place au cocktail frappé vodka–ginger beer

Le mojito exige pilon, sirop et patience. Avec le cocktail vodka–ginger beer, on change de rythme : on remplit le verre de glace, on verse, on remue une fois, c’est prêt. Même simplicité qu’un spritz, mais avec un peps gingembre–citron qui réveille vraiment en plein soleil.

Autre atout : ce cocktail sans shaker est moins sucré qu’un long drink aux sodas. La ginger beer apporte le piquant, le citron vert nettoie le palais, la vodka reste discrète. On boit frais, long, sans lourdeur, ce qui en fait un allié précieux quand les tournées s’enchaînent.

Recette cocktail ginger beer : la méthode frappée en 4 gestes

Côté ingrédients, on mise sur 20 cl de vodka, 60 cl de ginger beer très froide, le jus de 2 citrons verts, un troisième pour les rondelles, 16 feuilles de menthe et 600 g de glaçons. Rien de plus, tout se trouve au supermarché.

La clé est dans la température. On garde la ginger beer au frais, on peut même mettre les verres dix minutes au congélateur. Ensuite, on remplit chaque verre de glace à ras bord, on dose, puis on mélange doucement une seule fois pour ne pas casser les bulles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rafraîchir verres et ginger beer au réfrigérateur. Technique : Remplir chaque grand verre de glaçons à ras bord. Cuisson : Verser vodka et jus de citron, compléter de ginger beer. Finition : Mélanger une fois, ajouter menthe claquée et rondelle d’agrume.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 min / 4 verres 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de glace et une boisson très froide gardent les bulles, limitent la dilution et renforcent la sensation de fraîcheur en bouche. ✨ Le twist gourmand : Ajouter pour 4 verres 10 cl de jus de pamplemousse blanc frais et un zeste frotté sur le rebord de chaque verre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplacer la ginger beer par de la ginger ale tiède ou piler la menthe comme pour un mojito, au risque d’obtenir un cocktail plat et amer.

Variantes, dressage et accords malins autour du cocktail vodka–ginger beer

Une branche de menthe, un zeste d’agrume et quelques olives suffisent à lui donner un côté bar.