Mojito, c'est fini : ce cocktail frappé prêt en 2 minutes va faire exploser vos apéros de juillet
Marre du mojito qui colle aux doigts et prend dix minutes à monter ? Ce cocktail ginger beer frappé, prêt en un éclair, pourrait bien devenir votre nouveau rituel de juillet.
Juillet, fin de journée, les glaçons sonnent déjà dans les verres. La chaleur appuie, la menthe embaume… et le sempiternel mojito laisse un petit goût de déjà-vu. Trop sucré, trop vu, trop long à monter quand les amis débarquent.
Bonne nouvelle : un cocktail ginger beer frappé, monté directement au verre, change la donne. Vodka fraîche, citron vert, menthe claquée et bulles de gingembre très froides ; en deux minutes, le mojito peut prendre des vacances. Reste à voir comment en faire votre nouvelle signature de terrasse en juillet.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 ml de vodka douce de qualité
- ✅ 600 ml de ginger beer bien froide
- ✅ 3 citrons verts, jus et rondelles
- ✅ 16 feuilles de menthe, 600 g de glaçons
Le mojito a fait son temps : place au cocktail frappé vodka–ginger beer
Le mojito exige pilon, sirop et patience. Avec le cocktail vodka–ginger beer, on change de rythme : on remplit le verre de glace, on verse, on remue une fois, c’est prêt. Même simplicité qu’un spritz, mais avec un peps gingembre–citron qui réveille vraiment en plein soleil.
Autre atout : ce cocktail sans shaker est moins sucré qu’un long drink aux sodas. La ginger beer apporte le piquant, le citron vert nettoie le palais, la vodka reste discrète. On boit frais, long, sans lourdeur, ce qui en fait un allié précieux quand les tournées s’enchaînent.
Recette cocktail ginger beer : la méthode frappée en 4 gestes
Côté ingrédients, on mise sur 20 cl de vodka, 60 cl de ginger beer très froide, le jus de 2 citrons verts, un troisième pour les rondelles, 16 feuilles de menthe et 600 g de glaçons. Rien de plus, tout se trouve au supermarché.
La clé est dans la température. On garde la ginger beer au frais, on peut même mettre les verres dix minutes au congélateur. Ensuite, on remplit chaque verre de glace à ras bord, on dose, puis on mélange doucement une seule fois pour ne pas casser les bulles.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rafraîchir verres et ginger beer au réfrigérateur.
- Technique : Remplir chaque grand verre de glaçons à ras bord.
- Cuisson : Verser vodka et jus de citron, compléter de ginger beer.
- Finition : Mélanger une fois, ajouter menthe claquée et rondelle d’agrume.
Variantes, dressage et accords malins autour du cocktail vodka–ginger beer
Une branche de menthe, un zeste d’agrume et quelques olives suffisent à lui donner un côté bar.
En bref
- 🍹 En juillet, ce cocktail ginger beer à base de vodka, citron vert et menthe promet de remplacer le mojito sur toutes les terrasses.
- ❄️ La recette mise sur une méthode frappée en quatre gestes, sans shaker, où température glacée et glaçons à ras bord changent tout.
- ✨ Variantes aux agrumes, dosage plus léger ou version franchement piquante viennent affiner ce cocktail vodka ginger beer pour chaque style d’apéro.
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