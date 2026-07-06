Si vous servez encore des bières, ce cocktail au rhum et à ce légume vert va vous faire tout arrêter cet été

Lassé des canettes qui se réchauffent sur la table du jardin ? Ce cocktail rhum blanc concombre ultra-frais, servi au pichet, pourrait bien devenir votre nouvel apéro signature.

Rangez vos bières cet été : ce surprenant mélange de rhum blanc et concombre va scotcher tous vos amis

Sur la table, les bières tiédissent, la mousse retombe, l’amertume s’installe. À côté, un verre givré perle de fraîcheur ; on voit des éclats de vert, on sent la menthe et le citron vert avant même la première gorgée.

Cet été, on range les packs de canettes et on adopte un cocktail rhum blanc concombre à partager. Ultra-frais, léger, préparé au pichet en cinq minutes, il a tout du verre de bar à cocktails… sans le moindre shaker.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 ml de rhum blanc à 40°

✅ 1 concombre moyen bien frais

✅ Jus de 2 citrons verts + 40 ml de sirop

✅ 400 ml d’eau gazeuse bien froide + glace pilée

Fini les bières tièdes : le long drink ultra-frais qui change l’apéro

Ce long drink remplace la bière sans alourdir le palais. Le rhum blanc apporte juste ce qu’il faut de chaleur, le concombre et le citron vert installent une fraîcheur nette, presque façon spa, que la menthe prolonge au nez.

On reste sur une base très simple, digne d’un cocktail concombre menthe citron vert : un bon rhum blanc à 40°, un concombre ferme, des citrons verts juteux, quelques feuilles de menthe, un trait de sirop de sucre de canne.

Recette : le cocktail rhum blanc concombre au pichet, prêt en 5 minutes

Pas besoin de matériel de pro : ce cocktail rhum concombre menthe facile se prépare directement dans un grand pichet. La clé consiste à bien écraser le concombre et la menthe, puis à jouer sur la glace et la dilution.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un grand pichet, mettre le concombre en petits dés, le jus des citrons verts et la menthe froissée. Écraser légèrement. Technique : Ajouter le sirop de sucre de canne puis le rhum blanc. Mélanger pour répartir les arômes et dissoudre le sucre. Cuisson : Remplir le pichet de glace pilée aux trois quarts. Remuer quelques secondes pour refroidir et adoucir légèrement le mélange. Finition : Compléter avec l’eau gazeuse très froide juste avant de servir. Verser dans des verres rafraîchis, garnir de concombre, citron vert et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 5 à 10 min 🔍 Le secret de l’expert En écrasant légèrement concombre, citron vert et menthe, on libère les arômes. La glace pilée refroidit vite le rhum et le rend plus souple, parfait pour un long drink. ✨ Le twist gourmand : Quelques dés de pastèque bien froide dans le pichet, ou en brochette, renforcent l’effet juteux et très estival du cocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Si on ajoute l’eau gazeuse trop tôt, le cocktail se réchauffe, perd son pétillant et finit plat, comme une bière oubliée.

Variantes, dressage et version sans alcool pour tous vos amis

On prépare la base à l’avance et on ajoute l’eau gazeuse au dernier moment. Le pichet attend au frais, couvert, jusqu’à l’arrivée des invités.

Envie de variantes rapides ? On renforce la menthe ou on ajoute un peu de gingembre râpé. Sans alcool, on retire le rhum et on augmente concombre, menthe et eau gazeuse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.