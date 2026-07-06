Goûter maison sans y passer l’après-midi : ce gâteau aux pêches express cache un geste interdit à éviter absolument

Marre des goûters maison qui monopolisent tout l’après-midi ? Ce moelleux à la pêche rapide promet un dessert frais et fondant sans passer la journée en cuisine.

Quand le goûter approche et que la chaleur de l’après-midi alourdit la cuisine, on n’a pas envie de rester des heures devant le four. On veut du fait maison, du moelleux et du fruit, mais sans sortir tout l’arsenal pâtissier.

Avec ce moelleux à la pêche rapide, la promesse est simple : cinq minutes de préparation, une cuisson qui se gère seule et un passage au frais. Le résultat, c’est un goûter rapide aux pêches, ultra tendre, qui fait l’effet d’un dessert de vacances. Reste à voir comment l’organiser pour que le goûter soit prêt pile au bon moment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 6 demi-pêches au sirop (≈ 400 g) bien égouttées

✅ 60 g de farine, 6 g de levure chimique, 30 g de sucre, 1 œuf, 3 cl de lait et 4 cl d’huile neutre

✅ Pour la finition : 75 g de beurre demi-sel, 1 œuf et 50 g de sucre en poudre

✅ Pour le moule rectangulaire 20 × 30 cm : 10 g de beurre et 15 g de sucre

Les ingrédients du moelleux à la pêche rapide (pour 8 parts)

Ici, on mise sur des pêches au sirop, bien égouttées, plutôt que sur des fruits aléatoires. La base reste fine : peu de farine, un seul œuf et juste assez de levure chimique pour une texture entre clafoutis et gâteau moelleux. Le beurre demi-sel n’intervient qu’en finition, pour le goût et le brillant.

Le duo de cuisson à 180 °C qui rend le gâteau inratable

Le principe est simple : on enfourne d’abord une fine couche de pâte autour des fruits, à 180 °C, pendant vingt minutes. Une fois prise, elle reçoit une nappe beurre–œuf–sucre qui fond et caramélise en quinze minutes de plus. Ce duo de cuisson donne un gâteau fondant qui se tient, même servi bien frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et sucrer le moule, égoutter soigneusement les pêches puis les couper en gros morceaux. Technique : Fouetter l’œuf avec le lait, l’huile et le sucre, ajouter farine et levure, obtenir une pâte fluide. Cuisson : Répartir la pâte sur les pêches, enfourner 20 minutes à 180 °C jusqu’à ce que la surface soit prise. Finition : Mélanger beurre fondu tiédi, œuf et sucre, verser sur le gâteau, recuire 15 minutes puis laisser refroidir et placer au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Première cuisson : la pâte se fixe autour des pêches sans gonfler. La finition beurre–œuf–sucre forme une croûte fine, et le froid resserre le tout en parts nettes. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la pâte avec un peu de vanille et parsemer d’amandes effilées avant la seconde cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des pêches dégoulinantes de sirop : la pâte reste crue au centre. On les sèche vraiment avant cuisson.

Le secret du service bien frais : repos, découpe et conservation

On laisse le gâteau refroidir, puis on le réfrigère au moins deux heures et on le garde deux jours, bien couvert.