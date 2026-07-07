Ce geste au sécateur avant la mi-juillet fait fleurir vos dahlias jusqu’aux gelées, mais peu de jardiniers y pensent
En juin, une simple jardinière de quartier s’est mise à pincer les dahlias de son petit jardin, sous l’œil intrigué de sa voisine fleuriste. Comment ce geste précis, fait avant la mi-juillet, a-t-il prolongé la floraison jusqu’aux gelées ?
« Depuis que je pince mes dahlias avant la mi-juillet, même ma voisine fleuriste me demande comment je les fais fleurir jusqu’aux gelées », confie une jardinière de quartier. La scène surprend toujours : en plein mois de juin, elle coupe sans trembler la tête de ses jeunes plants parfaitement sains.
Pourtant, ce geste presque brutal a changé le destin de ses massifs : là où les dahlias donnaient autrefois deux vagues de fleurs, ils ont maintenant illuminé le jardin tout l’automne. Derrière ce tour de magie se cache un simple pincement, réalisé au bon moment.
Pincement : pourquoi couper la tête change tout
Le principe est enfantin : quand un dahlia atteint environ 20 à 40 cm, on coupe l’extrémité de la tige principale juste au-dessus d’un bouquet de feuilles. Privée de sa pointe, la plante s’est ramifiée et a produit plusieurs tiges latérales au lieu d’une seule.
Sans pincement, la plupart des dahlias montent en tige, portent quelques grosses fleurs perchées et s’essoufflent vite. Pincés au bon stade, ils ont donné jusqu’à 4 à 6 tiges florales solides, mieux aérées, résistantes au vent et beaucoup plus généreuses pour les bouquets.
Pincer avant la mi-juillet : le bon moment
Pour que ce tour fonctionne, le timing compte autant que le geste. Le bon moment pour pincer les dahlias arrive quand la plante mesure entre 20 et 40 cm, présente 3 à 5 paires de feuilles bien formées et aucune grosse pointe de bouton : en France, cela correspond souvent de fin juin à la mi-juillet.
Pincer trop tôt, sur un plant encore chétif, a parfois affaibli la floraison ; trop tard, sur des tiges déjà garnies de gros boutons, a surtout sacrifié les premières fleurs sans provoquer une vraie ramification. Autre repère facile : les dahlias nains de moins de 40 cm, naturellement buissonnants, ne se pincent pas.
Après le pincement : la routine jusqu’aux gelées
Après dix à quinze jours, les bourgeons latéraux ont démarré et le dahlia s’est étoffé. Pour soutenir cette nouvelle charpente, un arrosage lent et profond une à deux fois par semaine, complété d’un bon paillage, a gardé les tubercules au frais sans les détremper.
De fin juin aux premières gelées, une routine simple a suffi : engrais plantes fleuries régulièrement, fleurs fanées coupées deux fois par semaine, tuteurage posé tôt et surveillance des limaces. Résultat, des massifs transformés en feu d’artifice qui ont rendu jalouse la voisine fleuriste.
Sources
En bref
- 🌸 En juin, une jardinière française et sa voisine fleuriste observent des dahlias transformés après un pincement réalisé avant la mi-juillet.
- ✂️ Le geste consiste à intervenir sur la jeune tige au bon stade de croissance, afin de forcer la ramification et d’augmenter nettement les futures floraisons.
- 🌱 Associé à une routine très simple d’arrosage, d’engrais et de tailles régulières, ce pincement change la saison, mais certains détails restent décisifs.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité