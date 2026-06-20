Voisinage : couper vous-même la branche qui dépasse ? Ce que la loi prévoit (et ce que vous risquez vraiment)

Une branche de l’arbre du voisin plonge votre terrasse dans l’ombre et vous agace depuis des mois. Entre Code civil et bon sens, jusqu’où pouvez-vous aller ?

Qui n’a jamais vu la terrasse se transformer en grotte, assombrie par les branches du grand arbre du voisin ? Feuilles dans la gouttière, pommes qui tombent sur le salon de jardin… très vite, la tentation monte : une échelle, un sécateur, et on règle ça en douce.

Sauf que du point de vue de la loi, ce réflexe de jardinier bricoleur peut se transformer en vrai problème juridique. Avant de franchir la clôture, mieux vaut connaître précisément ce qu’autorisent, ou non, le Code civil et les juges… car la réponse surprend souvent.

Entrer chez son voisin : une limite que l’article 544 ne laisse pas franchir

Premier point posé par l’article 544 : le droit de propriété interdit à quiconque d’entrer chez son voisin sans accord. « Vous n’avez pas le droit d’entrer chez votre voisin », rappelle le Parisien. Même avec une bonne intention, escalader la clôture pour couper une branche reste une intrusion, qui peut engager votre responsabilité et envenimer durablement les relations.

Branches qui dépassent : vos droits… mais aussi vos interdits

Nous avons tous déjà levé les yeux vers ces branches qui avancent largement au-dessus du potager. L’article 673 est très clair : vous pouvez contraindre votre voisin à couper toutes les branches qui surplombent votre propriété, et ce droit est imprescriptible. Mais vous n’avez pas le droit de les couper vous-même, même si elles passent au-dessus de votre pelouse.

Ce que vous pouvez en revanche faire sans son accord, c’est couper les racines, ronces et brindilles qui empiètent chez vous, à la limite exacte des terrains. Si l’arbre provoque une gêne importante (ombre permanente, feuilles qui bouchent tout), un juge pourra reconnaître un trouble anormal de voisinage et ordonner un élagage, voire des dommages et intérêts.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Elle combine dialogue, lettre recommandée et juge, en respectant les articles 544 et 673. 💡 Le petit plus : Proposer de partager les frais d’élagage apaise souvent les esprits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Entrer chez le voisin pour couper soi-même les branches.

Les bons réflexes pour faire couper la branche… sans couper les ponts

La meilleure arme reste la courtoisie. Un échange posé, éventuellement autour de photos de la gêne, permet souvent de convenir d’un élagage et, si besoin, de faire intervenir un professionnel. En cas de silence, une lettre simple puis une lettre recommandée rappelant l’article 673 et fixant un délai ouvrent la voie, en dernier recours, au tribunal judiciaire ou au juge des référés en cas de danger immédiat.

Pour l’avenir, mieux vaut anticiper : respecter les distances de plantation (2 m de la limite pour un arbre dépassant 2 m de haut, 50 cm pour une petite haie), vérifier le règlement local d’urbanisme et garder trace de tout accord écrit avec le voisin. Un jardin bien pensé évite bien des papiers… et des querelles de clôture.