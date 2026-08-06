Vos fraises des bois disparaissent : ce geste de 10 minutes en août peut vous en donner trois fois plus l’an prochain

Au bout de quelques années, le tapis de fraises des bois se clairseme et la récolte chute brutalement au potager. En août, un geste de 10 minutes permet de multiplier les fraises des bois en août et de préparer une fraiseraie bien plus généreuse sans tout arracher.

Au fil des étés, le petit tapis rouge qui bordait le potager s’est éclairci : quelques fraises des bois perdues sous les feuilles, là où il y en avait des poignées. La scène est classique, surtout quand la fraiseraie a quelques années au compteur.

La bonne nouvelle, c’est que ce déclin n’est pas une fatalité. Un simple geste, réalisé en août et qui demande à peine dix minutes, permet de multiplier les fraises des bois en août pour obtenir l’an prochain un massif rajeuni, bien plus dense… et parfois jusqu’à trois fois plus généreux.

Pourquoi vos fraises des bois se raréfient après 2 ou 3 ans

Le fraisier des bois, *Fragaria vesca*, est une vivace, mais chaque pied a une durée de vie productive limitée. Passé deux ou trois ans, il fatigue : moins de fleurs, des fruits plus petits, moins parfumés. Le sol s’appauvrit, les touffes se serrent et se font concurrence. Les maladies comme l’oïdium ou la pourriture grise profitent de cette faiblesse.

Au potager, cela se voit vite : place nue entre les plants, feuilles rabougries, tiges qui s’étalent sans donner grand-chose. Sans renouvellement, la fraiseraie se clairseme chaque saison. Pourtant, ces mêmes tiges rampantes portent la solution idéale pour relancer la production, à condition d’intervenir au bon moment.

Le geste de 10 minutes en août : repiquer les stolons

Nous avons tous déjà coupé ces longues tiges qui courent sur la terre en pensant que cela épuisait le plant. En réalité, ces stolons sont des bébés fraisiers prêts à l’emploi. En août, ils portent souvent un petit plant bien raciné, avec 3 ou 4 feuilles : c’est le moment rêvé pour les déplacer sans stresser la plante mère.

Pour repiquer les stolons de fraisiers des bois sans stress et en une dizaine de minutes :

Choisir un coin de mi-ombre au sol ameubli et frais.

Ouvrir un trou et mélanger une poignée de compost bien mûr.

Couper le stolon, prélever le jeune plant avec sa petite motte.

Planter au niveau du sol, à 25–30 cm des voisins.

Arroser généreusement pour bien coller la terre aux racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 10 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode utilise la capacité naturelle du fraisier des bois à se cloner par stolons. En prélevant en août des rejets déjà racinés, on obtient des plants jeunes et vigoureux qui s’enracinent vite dans un sol encore chaud. Le paillage et le compost réduisent la concurrence et offrent à chaque plant plus d’eau, de lumière et de nutriments. 💡 Le petit plus : profiter du repiquage pour installer les nouveaux plants dans un coin plus frais et légèrement ombragé, qui rappelle la lisière de forêt qu’adorent les fraises des bois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : repiquer les jeunes plants en plein soleil dans un sol sec, sans paillage, ou laisser les vieux pieds épuisés concurrencer les nouveaux.

Entretenir la fraiseraie rajeunie pour des récoltes durables

Une fois les jeunes plants en place, un paillage léger de paille, feuilles mortes broyées ou tontes séchées garde le sol frais et limite les arrosages. Avant l’automne, un mince apport de compost autour de chaque pied nourrit la terre, comme une lisière de forêt riche en humus.

Vient ensuite le grand tri : après avoir prélevé leurs rejets, supprimer progressivement les vieux pieds chétifs ou malades pour éviter la concurrence. En répétant ce geste d’août chaque année sur quelques touffes seulement, le massif reste jeune, équilibré… et la cueillette peut facilement doubler, voire se rapprocher des fameuses trois fois plus de fraises des bois, tout en continuant à renouveler une fraiseraie sans dépenser un centime.