Vos fraises des bois disparaissent : ce geste de 10 minutes en août peut vous en donner trois fois plus l’an prochain
Au bout de quelques années, le tapis de fraises des bois se clairseme et la récolte chute brutalement au potager. En août, un geste de 10 minutes permet de multiplier les fraises des bois en août et de préparer une fraiseraie bien plus généreuse sans tout arracher.
Au fil des étés, le petit tapis rouge qui bordait le potager s’est éclairci : quelques fraises des bois perdues sous les feuilles, là où il y en avait des poignées. La scène est classique, surtout quand la fraiseraie a quelques années au compteur.
La bonne nouvelle, c’est que ce déclin n’est pas une fatalité. Un simple geste, réalisé en août et qui demande à peine dix minutes, permet de multiplier les fraises des bois en août pour obtenir l’an prochain un massif rajeuni, bien plus dense… et parfois jusqu’à trois fois plus généreux.
Pourquoi vos fraises des bois se raréfient après 2 ou 3 ans
Le fraisier des bois, *Fragaria vesca*, est une vivace, mais chaque pied a une durée de vie productive limitée. Passé deux ou trois ans, il fatigue : moins de fleurs, des fruits plus petits, moins parfumés. Le sol s’appauvrit, les touffes se serrent et se font concurrence. Les maladies comme l’oïdium ou la pourriture grise profitent de cette faiblesse.
Au potager, cela se voit vite : place nue entre les plants, feuilles rabougries, tiges qui s’étalent sans donner grand-chose. Sans renouvellement, la fraiseraie se clairseme chaque saison. Pourtant, ces mêmes tiges rampantes portent la solution idéale pour relancer la production, à condition d’intervenir au bon moment.
Le geste de 10 minutes en août : repiquer les stolons
Nous avons tous déjà coupé ces longues tiges qui courent sur la terre en pensant que cela épuisait le plant. En réalité, ces stolons sont des bébés fraisiers prêts à l’emploi. En août, ils portent souvent un petit plant bien raciné, avec 3 ou 4 feuilles : c’est le moment rêvé pour les déplacer sans stresser la plante mère.
Pour repiquer les stolons de fraisiers des bois sans stress et en une dizaine de minutes :
- Choisir un coin de mi-ombre au sol ameubli et frais.
- Ouvrir un trou et mélanger une poignée de compost bien mûr.
- Couper le stolon, prélever le jeune plant avec sa petite motte.
- Planter au niveau du sol, à 25–30 cm des voisins.
- Arroser généreusement pour bien coller la terre aux racines.
Entretenir la fraiseraie rajeunie pour des récoltes durables
Une fois les jeunes plants en place, un paillage léger de paille, feuilles mortes broyées ou tontes séchées garde le sol frais et limite les arrosages. Avant l’automne, un mince apport de compost autour de chaque pied nourrit la terre, comme une lisière de forêt riche en humus.
Vient ensuite le grand tri : après avoir prélevé leurs rejets, supprimer progressivement les vieux pieds chétifs ou malades pour éviter la concurrence. En répétant ce geste d’août chaque année sur quelques touffes seulement, le massif reste jeune, équilibré… et la cueillette peut facilement doubler, voire se rapprocher des fameuses trois fois plus de fraises des bois, tout en continuant à renouveler une fraiseraie sans dépenser un centime.
En bref
- 🌿 En août, les fraises des bois de la fraiseraie s’épuisent après 2 ou 3 ans, laissant un tapis éclairci et une récolte nettement réduite.
- 🍓 Un geste rapide sur les stolons, à pratiquer au bon moment et dans un sol préparé, permet de multiplier les fraises des bois en août.
- 🧺 Paillage, compost et tri des vieux pieds transforment progressivement la scène du potager et promettent une fraiseraie rajeunie aux récoltes bien plus abondantes.
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