Potager : il vous reste 3 semaines pour semer ces 3 légumes oubliés et récolter quand vos voisins auront tout arraché

Alors que beaucoup pensent le potager fini début août, il reste trois semaines aux jardiniers pour semer quelques légumes à semer en août méconnus. Quels semis poser maintenant pour remplir encore le panier quand les voisins auront arraché les derniers plants ?

Début août, beaucoup rangent les arrosoirs en pensant que le potager a donné ce qu’il pouvait. Les tomates tirent la langue, les courgettes se fatiguent et les parcelles commencent à se vider.

Pourtant, il reste trois semaines pour installer des légumes à semer en août qui prolongent les récoltes. Trois oubliés – mâche, radis d’automne et épinard – se sèment maintenant et rempliront vos assiettes quand les voisins auront déjà rangé leurs outils.

Trois semaines pour agir : la bonne fenêtre de semis

Entre le tout début d’août et la mi‑septembre, la fenêtre des semis de fin d’été se referme progressivement. Le sol reste chaud, la lumière suffisante, mais il faut que les jeunes plants s’enracinent avant que les journées raccourcissent.

On dit souvent qu’un jour perdu en août coûte presque une semaine de croissance en octobre. Autrement dit, plus vite ces trois légumes sont en terre, plus vous avez de chances de profiter d’un vrai potager d’arrière-saison quand le reste du jardin dormira.

Préparer le terrain : trouver de la place et garder la fraîcheur

Bonne nouvelle : la place ne manque pas. Souvent, nous laissons pourtant ces planches vides. Les rangs de tomates, courgettes ou haricots qui déclinent libèrent exactement les bandes de terre idéales pour cette seconde vague. Un léger désherbage, un coup de griffe et un peu de compost suffisent à remettre le sol en état.

Reste à garder la fraîcheur. Un binage avant l’arrosage, un paillage fin contre l’évaporation et un arrosage généreux le soir maintiennent une humidité profonde ; il suffit ensuite de semer un peu plus profondément qu’au printemps et de ne pas laisser sécher la surface jusqu’à la levée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée des récoltes jusqu’au cœur de l’hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol encore chaud assure une germination rapide tandis que les nuits qui rafraîchissent limitent la montée en graines et permettent à ces légumes rustiques de produire longtemps. 💡 Le petit plus : Glissez quelques rangs dans les trous laissés par les tomates ou les courgettes : vous gagnez une récolte sans agrandir le potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre le « bon week-end » et semer trop tard, ou repiquer les radis au lieu de les semer directement en place.

Les trois légumes oubliés qui feront durer le potager

La mâche d’hiver, comme ‘Verte d’Étampes’, ‘Vit’ ou ‘Baron’, avance lentement mais passe l’hiver sans broncher sous un simple voile. Les radis d’automne et d’hiver, plus gros que ceux de printemps, aiment ces semis tardifs tant qu’ils sont faits directement en place, sans repiquage.

Mâche : semez serré, recouvrez d’un mince voile de terre et gardez le sol frais.

Radis d’automne : semez clair en sillons, arrosez bien et éclaircissez pour laisser respirer chaque racine.

Épinard : semez à mi‑ombre en fin de journée, tassez légèrement et arrosez très régulièrement.

Seul l’épinard demande un peu plus de tact : s’il a trop chaud, il monte en graines au lieu de faire des feuilles. D’ailleurs, semé en fin de mois, à mi‑ombre, puis protégé par un voile flottant aux premières gelées, il vous offrira encore des poignées de vert tendre quand le quartier aura déjà rangé le potager.