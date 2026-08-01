Potager : ces 5 graines que vous oubliez au fond d’un tiroir doivent être semées avant la fin de l’été

Alors que beaucoup rangent le potager dès août, cinq graines à semer avant la fin de l’été restent oubliées au fond des tiroirs. Pourtant, en quelques semaines seulement, elles peuvent transformer un jardin presque vide en potager d’automne généreux.

Au cœur d’août, beaucoup referment le cahier du potager. Les planches se vident, on range les outils… et les sachets de graines glissent dans le tiroir à semences. Pourtant, cinq trésors souvent oubliés peuvent encore redonner vie au jardin alors que l’été s’étire.

Un spécialiste des semis de saison, l’expert britannique Benedict Vanheems (chaîne GrowVeg), cité par Mon Jardin Ma Maison, rappelle que « la fin de l’été est vraiment une saison de secondes chances, et chacune des graines que nous avons semées aujourd’hui offrira quelque chose de savoureux à récolter en quelques semaines ». Cinq sachets seulement peuvent transformer votre fin d’été en potager d’automne gourmand.

Pourquoi la fin de l’été adore ces semis rapides

Passée la mi-juillet, les nuits ont commencé à rafraîchir et la lumière baisse. Ce changement plaît aux légumes de saison fraîche comme le pak choï, le chou chinois ou la roquette, qui s’installent sans stress. Semés en canicule, ils montent en graines avant d’avoir produit feuilles ou pommes ; fin d’été, ils épaississent tranquillement leur feuillage.

Les 5 graines à semer avant la fin de l’été, enfin sorties du tiroir

Dans ce fameux tiroir, cinq sachets méritent d’être sortis d’urgence. Ce sont les parfaites graines à semer avant la fin de l’été pour relancer le potager sans effort, avec des récoltes express d’automne.

Pak choï : chou asiatique à semer en godets, puis repiquer après trois à quatre semaines à 20 cm pour des touffes croquantes.

: chou asiatique à semer en godets, puis repiquer après trois à quatre semaines à 20 cm pour des touffes croquantes. Roquette : semée en lignes, éclaircie à 10 cm, prête en moins de six semaines.

Chou chinois : démarré en godets, repiqué délicatement et protégé sous filet contre papillons.

Coriandre : semée maintenant, elle donne enfin des feuilles parfumées sans monter aussitôt en graines.

Navets : semés en place en fine pincée, ils offrent des racines douces en six à huit semaines.

Si ces graines restent au fond du tiroir, c’est que leurs semis ont déjà déçu : pak choï rasé par les limaces, chou chinois troué par les chenilles, roquette et coriandre parties en fleurs. En les semant en fin d’été, à l’abri en godets pour les choux et en gardant le sol humide, on inverse le scénario.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée des récoltes 4 à 8 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces semis de fin d’été profitent des nuits plus fraîches et produisent vite feuilles et racines tendres. 💡 Le petit plus : Semez par petites quantités tous les dix jours pour étaler les récoltes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre la mi-septembre et laisser complètement sécher le sol des jeunes semis.

Les gestes qui assurent des récoltes d’automne vraiment généreuses

Nous avons tous déjà vu un rang de jeunes pousses disparaître après un week-end chaud : en fin d’été, la clé reste un sol frais, arrosé souvent et des semis réalisés un peu plus tôt que tard.

Protégez pak choï et chou chinois avec un filet anti-insectes et démarrez-les en godets, à l’abri des limaces. En échelonnant roquette, coriandre et navets tous les dix à quinze jours, le potager reste riche en feuilles et racines tendres jusqu’aux premières gelées.