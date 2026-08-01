Oubliez le cabillaud : ce poisson blanc deux fois moins cher, souvent en promo, régale autant toute la famille

Le cabillaud flambe au rayon poissonnerie tandis que l’inflation pèse sur le budget des familles. Ce poisson blanc, le lieu noir, promet la même gourmandise pour moitié prix et une cuisson futée à apprivoiser.

Dans la poêle bien chaude, la chair blanche se rétracte à peine, les bords dorent, un parfum de vin blanc et d’ail emplit la cuisine. On entend le léger crépitement de la peau, promesse d’un cœur moelleux qui s’effeuille à la fourchette.

On pense aussitôt au cabillaud, mais son prix qui flirte avec 20 à 23,50 € le kilo refroidit l’enthousiasme. Pourtant, un cousin plus discret offre presque la même sensation en bouche pour deux fois moins cher, souvent en promotion ; une affaire au rayon poissonnerie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 à 700 g de filets de lieu noir (4 filets sans arêtes)

✅ 2 échalotes, 2 gousses d’ail, 200 g de tomates cerises

✅ 100 g de jeunes pousses d’épinards, 10 cl de vin blanc sec

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 20 g de beurre, sel, poivre, citron, piment d’Espelette

Lieu noir : le cousin malin du cabillaud

Ce cousin, c’est le lieu noir, souvent appelé colin. Même famille que le cabillaud, même chair claire, mais un tarif autour de 10 € le kilo. Poisson deux fois moins cher que le cabillaud, il remet le poisson blanc au menu plusieurs fois par semaine.

Cuire le lieu noir à la poêle

Sa seule exigence, c’est la cuisson. Sa chair fine supporte mal les longues minutes à feu moyen ; elle sèche et s’effiloche vite. On préfère une poêle bien saisissante, un aller‑retour rapide, puis une sauce express dans la même poêle pour l’enrober sans le noyer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Épongez soigneusement les filets avec du papier absorbant, puis salez et poivrez juste avant cuisson pour favoriser la coloration. Technique : Faites chauffer une grande poêle avec l’huile d’olive et, si souhaité, le beurre ; déposez les filets et laissez dorer 2 à 3 minutes sans les bouger. Cuisson : Retournez délicatement le lieu noir et poursuivez 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que la chair soit opaque et se détache en gros pétales ; réservez au chaud. Finition : Dans la même poêle, faites revenir échalotes et ail, ajoutez les tomates, déglacez au vin blanc, incorporez les épinards, puis reposez le poisson une minute et nappez‑le légèrement de sauce avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ -50 % vs cabillaud 🔍 Le secret de l’expert Le lieu noir est maigre et cuit très vite ; poêle bien chaude, filets bien séchés, puis repos hors du feu suffisent à garder une chair juteuse. ✨ Le twist gourmand : On peut finir la cuisson en ajoutant hors du feu un petit beurre citronné aux herbes ou une pointe de piment d’Espelette dans la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais le lieu noir cuire « un peu plus » par sécurité et évitez de le retourner sans cesse : il se dessèche, se casse et perd tout son moelleux.

Varier vos recettes au cabillaud avec le lieu noir

Une fois apprivoisé, le lieu noir remplace le cabillaud : brandade, aïoli, filets panés. Au four, on le couvre d’une chapelure citron‑persil huilée et on enfourne 12 minutes à 180 °C. Les restes se recyclent en salade de pommes de terre.