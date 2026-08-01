Ne jetez plus ces restes de cerises : 4 usages malins de nos anciens à tester sans tarder cet été

Sous nos bols de cerises, un trésor oublié attend encore cet été. En réinventant l’utilisation des queues de cerise, ce geste anti-gaspi révèle quatre surprises maison.

Au fond du saladier, quand il ne reste plus qu’un parfum fruité et des doigts tachés de rouge, on balaie souvent d’un geste les petites tiges. Pourtant, nos grands-parents gardaient ces queues de cerise comme un trésor de cuisine et de jardin, loin de la poubelle.

Cet été, ne jetez plus vos queues de cerise : avec quelques gestes simples, elles deviennent tisane maison, boisson glacée, ressource pour le compost domestique et paillage léger au pied des plantes. Quatre usages futés, hérités des anciens, à remettre au goût du jour.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Queues de cerise séchées : 20 g ou 30 à 50 g par litre d’eau

✅ Menthe ou verveine citronnée : env. 5 g séchées par litre

✅ Zestes très fins d’½ citron bio, déjà séchés

✅ Queues fraîches, épluchures et feuilles sèches pour compost et paillage

Le réflexe de nos anciens : garder les queues de cerise

À peine détachées du fruit, les queues de cerise brunissent vite : simple réaction d’oxydation, sans gravité si on les sèche. On les rince, on les étale en couche très fine sur un torchon, 24 à 48 h. Sèches et cassantes, elles rejoignent un bocal hermétique, prêtes pour chaque utilisation queues de cerise anti-gaspi cerises.

Tisane de queues de cerise : infusion, décoction et version glacée

La tisane queues de cerise se prépare en infusion : 20 g de queues séchées pour 1 L d’eau bouillante, 10 à 15 minutes à couvert avant de filtrer. En décoction plus corsée, on fait macérer 30 à 50 g dans l’eau froide une nuit, puis frémir 10 minutes et laisser reposer. Traditionnellement vue comme tisane diurétique, elle ne remplace pas un traitement ; on évite les cures longues et on demande conseil au médecin en cas de problème rénal, cardiaque ou de grossesse.

Pour le goût, on traite ces tiges comme une base neutre : on ajoute menthe ou verveine citronnée et quelques zestes de citron séchés. Même principe d’infusion queues de cerise, puis macération à froid au réfrigérateur : servie sur glaçons, la boisson devient une eau de cerises glacée très désaltérante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler les queues, les rincer vite, puis les sécher 24 à 48 h en couche très fine sur un torchon. Technique : Mettre 20 g ou 30 à 50 g de queues dans 1 L d’eau, selon infusion ou décoction. Cuisson : Infuser 10 à 15 minutes ou laisser frémir 10 minutes, puis filtrer. Finition : Servir chaud ou glacé, puis verser les tiges au compost ou en paillage léger.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € 🔍 Le secret de l’expert Un séchage doux limite l’oxydation et préserve les composés solubles dans l’eau, utiles autant en tisane que pour le sol. ✨ Le twist gourmand : On sert la tisane glacée avec quelques cerises entières et beaucoup de glace. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des queues encore humides ni improviser de longue cure minceur.

Au jardin : compost et paillage léger avec les queues

Queues ou infusées vont au compost domestique avec les autres déchets verts et bruns ; puis en paillage léger au jardin, rien ne se perd.