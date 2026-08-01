Galettes de courgettes : si elles finissent toujours molles, ce secret à la poêle les rend ultra croustillantes

Dans votre cuisine, les galettes de courgettes finissent souvent molles et pleines d’huile. Voici comment quelques gestes simples les transforment en palets ultra croustillants.

À la sortie de la poêle, ces galettes de courgettes chantent encore ; la croûte dorée claque sous la fourchette, tandis qu’un cœur vert tendre exhale l’ail et le thym. Rien à voir avec les disques fades et spongieux qui boivent l’huile.

Le secret n’est pas dans un bain de friture, mais dans trois gestes simples : assécher la courgette, monter une pâte épaisse, gérer un feu vif maîtrisé. Ainsi, on obtient des galettes de courgettes à la poêle croustillantes qui tiennent mieux que des croquettes, avec une légèreté très estivale.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de courgettes (≈ 2 moyennes), râpées

✅ 120 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 2 œufs moyens

✅ 30 à 40 ml d’huile d’olive, sel, poivre, ail et herbes fraîches

Pourquoi vos galettes de courgettes finissent molles (et comment les sauver)

Ce qui ramollit tout, c’est l’eau. La courgette est gorgée de jus ; si on la râpe puis on la mélange telle quelle avec les œufs, la farine et le sel, la vapeur libérée dans la poêle empêche la surface de griller. Résultat : des galettes pâles, qui se défont et absorbent l’huile.

On gagne donc tout en les faisant d’abord dégorger au sel, puis en les serrant fermement dans un torchon jusqu’à ce qu’il ne sorte presque plus de liquide. Ensuite, la farine et les œufs jouent les maçons : ils emprisonnent l’humidité restante dans une pâte qui se fige vite à feu vif et forme une croûte fine, presque comme une vraie croquette.

La base inratable : galettes de courgettes crousti-moelleuses à la poêle

Pour quatre personnes, on part sur environ 400 g de courgettes râpées, 2 œufs, 120 g de farine, une gousse d’ail et une belle poignée d’herbes. La pâte doit rester épaisse, souple et légèrement collante : elle tient sur la cuillère et tombe en petit tas, pas en ruban liquide.

Un court passage au réfrigérateur, une trentaine de minutes, raffermit l’ensemble. On façonne alors de petits palets à la cuillère ; leur diamètre modéré, autour de 6 à 7 cm pour 1 à 1,5 cm d’épaisseur, facilite une cuisson rapide et homogène sans bain de friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler, laisser dégorger 30 à 60 minutes en passoire, puis presser très fort dans un torchon propre jusqu’à quasi absence de jus. Technique : Mélanger courgettes essorées, œufs battus, ail et herbes ; saler légèrement, poivrer, puis incorporer la farine jusqu’à obtenir une pâte épaisse et souple. Cuisson : Chauffer une grande poêle avec un filet d’huile ; déposer de petites cuillerées de pâte, aplatir en disques réguliers et cuire 3 minutes sans bouger avant de retourner. Finition : Poursuivre 3 à 4 minutes jusqu’à belle coloration, égoutter brièvement sur grille ou papier absorbant, puis servir aussitôt, encore brûlantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le croustillant naît de courgettes bien sèches, d’une pâte dense et d’une poêle très chaude : moins d’eau en surface, plus de réaction de Maillard, donc une croûte dorée qui enferme le moelleux. ✨ Le twist gourmand : Deux cuillères à soupe de parmesan râpé et une de chapelure panko dans la pâte renforcent encore le goût et le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le faux pas absolu : courgettes mal essorées et cuisson à feu trop doux, qui donnent des palets mous, gorgés d’huile.

Servir, conserver, réchauffer sans perdre le croquant

On sert ces galettes aussitôt, déposées sur une grille avec une salade croquante ; pour les restes, un passage de 5 minutes au four à 200 °C leur rend tout leur croquant.