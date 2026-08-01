Ce fruit d'été caramélisé change tout dans le gâteau renversé à l’ananas, mais ne ratez pas ce geste clé au démoulage

En plein été, ce gâteau renversé aux abricots caramélisés promet une mie moelleuse et un caramel brillant qui change du classique à l’ananas. Quels gestes simples transforment ce dessert en souvenir inoubliable ?

Le parfum de caramel chaud qui s’échappe du four et les fruits qui grésillent donnent le ton. On pense tout de suite au gâteau renversé à l’ananas, préparé presque machinalement avec une boîte. Pourtant, en remplaçant ces rondelles sucrées par des abricots d’été, le dessert change complètement de caractère.

Avec des abricots caramélisés, le gâteau renversé gagne en relief : acidité douce, parfum de noyau, jus qui réveille la cassonade. La mie au mascarpone reste moelleuse pendant deux jours, sans sécher ni se tasser. On obtient un dessert d’été généreux, parfait pour un déjeuner au jardin ou un goûter très simple. Reste à savoir comment réussir, à chaque fournée, un caramel nappant, des fruits fondants et une pâte légère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le fond caramélisé : 40 g de cassonade et 20 g de beurre demi-sel pour tapisser le moule.

✅ Pour les fruits : 8 à 10 abricots frais bien mûrs, lavés, dénoyautés et coupés en deux.

✅ Pour la pâte : 3 œufs, 120 g de sucre, 170 g de mascarpone, 140 g de farine, 20 g de poudre d’amande , 8 g de levure chimique, 1 pincée de fleur de sel, 1 c. à c. de vanille.

, 8 g de levure chimique, 1 pincée de fleur de sel, 1 c. à c. de vanille. ✅ Pour le moule : un moule à manqué de 22 à 24 cm, légèrement beurré et fariné ou chemisé.

Pourquoi l’abricot caramélisé enterre (presque) l’ananas

L’ananas en boîte donne un gâteau renversé très sucré, parfois un peu monotone. L’abricot apporte une acidité douce qui réveille la cassonade et la caramélisation. Sa chair fondante garde de la tenue à la cuisson, on mord dans un fruit confit, pas dans une compote.

Les bons abricots et le moule parfait pour un gâteau renversé réussi

On choisit des abricots frais parfumés, légèrement souples au toucher mais encore fermes. Des fruits un peu acides conviennent très bien, la base au mascarpone les adoucit. Un moule de 22 à 24 cm, garni d’une couche épaisse de cassonade et d’oreillons bien serrés, assure une cuisson régulière sans détremper la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, tapisser le moule de cassonade, puis disposer les abricots serrés, côté bombé dessous. Technique : Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à blanchiment, incorporer le mascarpone, puis les ingrédients secs sans trop travailler. Cuisson : Verser la pâte sur les abricots, lisser, enfourner 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, poser un plat sur le moule, retourner d’un geste franc, laisser le caramel napper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le mascarpone garde la mie souple plusieurs jours, tandis que les abricots bien serrés sur la cassonade limitent le jus et assurent un caramel brillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de poudre d’amande dans la pâte et quelques amandes effilées sur les fruits avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas démouler froid ; le caramel figerait, les abricots resteraient au fond et le gâteau se casserait.

Twists gourmands pour le refaire tout l’été

On peut parfumer la pâte avec un trait d’amaretto ou un zeste de citron, ou servir chaque part tiède avec une cuillerée de crème fouettée. Le gâteau se garde deux jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique.