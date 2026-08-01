Terrasse : ne faites plus l’erreur du mur plein, ce brise-vent malin, 2 à 4 fois moins cher et plus efficace

Terrasse au vent, apéros gâchés et parasol qui s’envole : de plus en plus de Français troquent le mur plein pour un brise-vent terrasse ajouré. Mais lequel installer chez soi pour calmer les rafales sans transformer l’espace en bunker ?

Un apéro sur la terrasse, les verres sont prêts… et la nappe s’envole à chaque rafale. Réflexe courant : rêver d’un beau mur en parpaings ou de grands panneaux pleins pour tout bloquer. Pourtant, cette barrière massive transforme souvent une simple brise en véritable courant d’air glacé.

Dans les jardins comme sur les balcons de ville, beaucoup de propriétaires renoncent désormais au mur maçonné pour lui préférer un brise-vent ajouré, plus léger et bien plus abordable. Comment fonctionne cette barrière filtrante, et quel modèle choisir pour apaiser enfin votre coin détente ?

Pourquoi le mur plein aggrave le vent sur la terrasse

Quand une rafale frappe un mur totalement étanche, l’air ne disparaît pas : il est forcé de passer par‑dessus et sur les côtés. On crée alors un « rouleau » derrière la paroi, avec des tourbillons imprévisibles. Les études montrent qu’un écran plein ne protège vraiment que sur deux à trois fois sa hauteur.

Sur une terrasse, cela se traduit par une chaise longue qui claque, un parasol qui bascule, des gouttes de pluie rabattues exactement là où l’on voulait être au sec. Et tout cela après avoir investi dans un mur lourd, coûteux à faire monter – souvent entre 70 et 150 €/m² – et parfois soumis à déclaration auprès de la mairie.

Le brise-vent ajouré, ce filtre d’air beaucoup plus malin

À l’inverse, un écran semi-ouvert laisse volontairement passer une partie du vent. Les spécialistes visent en général 20 à 40 % d’air qui traverse, ou une occultation intermédiaire autour de 50 %. Le flux est alors ralenti, « émietté » en petits courants d’air beaucoup plus doux, et la zone protégée s’étend jusqu’à cinq ou six fois la hauteur du brise-vent.

Nous avons tous déjà pesté contre un balcon au cinquième étage où les plantes volaient au moindre coup de vent. Dans ce cas, mieux vaut choisir un brise-vue brise-vent ajouré : toile de 140 à 180 g/m², canisse dense ou treillis à claire-voie offrant 50 à 70 % d’occultation, plutôt qu’une toile PVC totalement opaque qui se comporte comme une voile.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 2 à 4 fois moins cher 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il laisse passer une partie du vent, l’écran ajouré le freine sans créer de tourbillons violents ; la terrasse profite d’un air plus calme et régulier. 💡 Le petit plus : Sur un balcon, choisir une canisse ajourée puis ajouter quelques bacs de graminées suffit souvent à casser les rafales tout en décorant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Monter une toile ou un panneau 100 % opaque mal fixé en zone très ventée : la prise au vent explose et le risque d’arrachement aussi.

Les brise-vents ajourés à privilégier (et le budget à prévoir)

Pour se protéger sans se ruiner, les propriétaires se tournent vers des treillis ajourés ou claustras en bois (environ 16 à 20 €/m²), des canisses naturelles ou PVC autour de 7 à 13 €/m², ou encore des toiles brise-vent techniques plus chères mais très durables. Même ajouré, l’écran subit une grosse poussée : prévoyez des poteaux bien ancrés, vérifiez le règlement de copropriété, et respectez les hauteurs ou distances imposées pour les haies.