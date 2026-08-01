Invités à l’improviste : ce roulé feuilleté à l’italienne prêt en 10 min sauve tous mes apéros

Invités qui débarquent sans prévenir et frigo à moitié vide ? Ce roulé feuilleté à l’italienne promet un apéro crousti-fondant en quelques gestes seulement.

C’est ce que je prépare quand on m’annonce du monde à l’improviste : mon roulé feuilleté crousti-fondant à l’italienne

La sonnette retentit, un “on passe dans dix minutes” tombe, et tout bascule en mode apéro express. On ouvre le frigo, on calcule mentalement le préchauffage du four, on cherche une idée gourmande qui sente bon l’Italie sans demander des heures. Pesto, jambon, fromage qui fond : on veut du crousti-fondant, pas du bricolage.

Dans ces moments-là, ce roulé feuilleté à l’italienne devient l’allié absolu : une seule pâte, trois garnitures, dix minutes de gestes simples. À l’arrivée, un grand boudin doré qui se tranche en spirale généreuse et fait croire à un apéro travaillé, alors qu’on a surtout bien optimisé le temps.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire, 230 g

✅ 90 g de pesto

✅ 120 g de jambon cru, 200 g de mozzarella

✅ 20 g de parmesan, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de lait, poivre

L’apéro de dernière minute qui fait “waouh” : principe du roulé feuilleté à l’italienne

Le secret tient en trois éléments toujours à portée de main : une pâte feuilletée rectangulaire, un pesto qui parfume tout sans effort et une garniture jambon–mozzarella qui rassasie. Le tout se roule serré, se dore vite fait, puis le four fait le reste.

Pas à pas : réussir le roulé feuilleté à l’italienne sans se rater

Avant tout, on pense organisation : on préchauffe le four à 180°C chaleur tournante, on égoutte bien la mozzarella et on prépare la dorure jaune d’œuf–lait. Pendant que la pâte se détend sur son papier, on visualise déjà le roulage dans la longueur et le repos au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dérouler la pâte, tartiner le pesto en fine couche. Technique : Répartir jambon et mozzarella, poivrer, saupoudrer le parmesan. Cuisson : Rouler dans la longueur, placer soudure dessous, dorer au pinceau. Finition : Cuire 30 à 40 min, laisser reposer 5 à 10 min, trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert Mozzarella bien égouttée et passage au réfrigérateur limitent l’eau dans la garniture et stabilisent la pâte feuilletée ; la dorure favorise un brunissage ultra croustillant. ✨ Le twist gourmand : Variante soleil italien : moitié pesto rosso, quelques morceaux de tomates séchées, pincée d’origan et roquette fraîche ajoutée juste après cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de mozzarella pleine d’eau ni surcharger la garniture ; sinon, le cœur reste pâteux, le feuilletage ne monte pas et la spirale s’écrase à la découpe.

Variantes express avec ce que vous avez déjà dans le frigo

La base reste toujours la même, mais on peut jouer avec ce qu’on a. Pesto rosso à la place du vert, coppa ou reste de poulet rôti, quelques tomates séchées ou un peu de roquette fraîche ajoutée au moment du service.