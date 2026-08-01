Terrasses 2026 : les barmen ont changé d’ingrédient pour le spritz, ce nouvel apéritif rose détrône déjà l’Aperol

En 2026, les barmen ont troqué l’orange amer pour un spritz rose, plus fruité et sec, qui change l’apéro en terrasse. De quoi intrigue cette nouvelle recette au premier verre.

Les barmen ne préparent plus le même spritz en terrasse : ce qu’ils versent à la place en 2026 ne se devine qu’à la première gorgée

En 2026, la scène se répète sur les terrasses : un grand verre ballon arrive, rose pâle, bulles serrées, parfum d’orange sanguine et de fruits exotiques. Rien à voir avec l’orange vif de l’Aperol Spritz ; pourtant, la première gorgée révèle un vrai apéritif, fruité mais sec, qui ne trahit son secret qu’en bouche.

Si on trouve encore des verres orange-amer, les barmen jouent désormais une autre partition : moins d’amertume imposée, plus de fruit, des cocktails plus lisibles qu’on peut siroter longtemps. En tête de file, le Sarti Spritz, spritz rose star de l’été, qu’on commence à réclamer par son nom sans toujours savoir ce que les pros versent vraiment dedans. On détaille la formule qui se cache derrière cette gorgée surprenante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Prosecco DOC extra-dry bien frais – 36 cl pour 4 verres

✅ Liqueur Sarti Rosa – 24 cl, sortie du réfrigérateur

✅ Eau gazeuse type Perrier ou San Pellegrino – 12 cl

✅ Glaçons en quantité + 1 orange bio coupée en 4 demi-rondelles

Pourquoi votre spritz en terrasse n’a plus la même couleur en 2026

Le spritz 2026 a changé de silhouette : moins orange fluo, plus rose ou citronné, beaucoup moins amer. On cherche de la fraîcheur et des bulles sans la note médicinale de certains apéritifs, les cartes de bar s’adaptent donc. D’ailleurs, les barmen proposent désormais des bases plus fruitées, comme Sarti Rosa ou le limoncello.

Le Sarti Spritz, le nouveau spritz rose fruité mais sec

Dans le verre, tout part du Sarti Rosa, liqueur de Bologne qui colore le spritz d’un rose tendre et apporte des arômes d’orange sanguine et de fruits exotiques. Moins amer que l’Aperol, il reste léger une fois allongé de Prosecco DOC extra-dry et d’un trait d’eau gazeuse. Les barmen respectent un ratio simple, le Sarti Spritz en 3–2–1 : trois parts de Prosecco, deux de Sarti Rosa, une d’eau pétillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre Prosecco et eau gazeuse au réfrigérateur au moins 1 heure, préparer beaucoup de glace. Technique : Remplir de grands verres ballon aux deux tiers de glaçons, préparer les demi-rondelles d’orange. Cuisson : Pour chaque verre, verser 9 cl de Prosecco, 6 cl de Sarti Rosa puis 3 cl d’eau gazeuse très fraîche. Finition : Mélanger une seule fois délicatement de bas en haut, ajouter une demi-rondelle d’orange et servir immédiatement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Ratio 3–2–1 et froid intense limitent la dilution et gardent un spritz fruité mais sec. ✨ Le twist gourmand : Un zeste exprimé d’orange sanguine au-dessus du verre renforce le nez sans sucrer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’ajouter du jus d’orange ; on bascule aussitôt dans un cocktail bonbon.

Variantes 2026 : Limoncello Spritz, Hugo Spritz, Rosé Spritz & co.

Ce virage se décline aussi en Limoncello Spritz citronné, en Hugo Spritz au sureau, en Rosé Spritz très léger, voire en Garibaldi mousseux ; tous escortent à merveille olives, focaccia et burrata, à consommer avec modération.