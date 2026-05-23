Ce cocktail milanais à l’orange sanguine va remplacer tous vos spritz : le secret que les barmans gardent pour l’été
À Milan, certains bars ont troqué le spritz pour un cocktail à l’orange sanguine rubis, aussi sec que rafraîchissant. En moins de deux minutes, ce mélange au ratio secret promet de changer vos apéros d’été.
Les Milanais gardent ce secret pour eux : ce cocktail à l’orange sanguine va redéfinir vos apéros d’été
Verre bas épais, glace qui tinte, couleur rubis presque lumineuse. Dès que ce cocktail à l’orange sanguine arrive sur la table, on sent les huiles du zeste, l’amertume chic du Campari et cette note de fruits rouges propre à l’agrume sanguin. En bouche, rien de sirupeux, rien de lourd ; juste une fraîcheur nette qui rappelle un comptoir milanais au coucher du soleil.
À la maison, beaucoup de cocktails d’apéro finissent trop sucrés ou trop dilués. Pourtant, dans certains bars de Milan, on a remplacé le spritz classique par un mélange bien plus précis : un cocktail à l’orange sanguine au ratio 5–8, prêt en deux minutes et aussi droit qu’un verre de pro. On garde le secret ? Ou on le met sur la table.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 20 cl de Campari (amer italien)
- ✅ 32 cl de jus d’orange sanguine fraîchement pressé
- ✅ Glaçons XXL pour remplir généreusement 4 verres
- ✅ 4 tranches + zestes d’orange sanguine (garniture)
Pourquoi ce cocktail à l’orange sanguine remplace tous vos Spritz d’été
Face au spritz à l’orange sanguine version 9–6–3, souvent plus doux, les Milanais misent sur un cocktail orange sanguine Campari plus sec et plus aromatique. La base reste simple : 5 cl de Campari et 8 cl de jus par verre, soit un ratio 1 : 1,6 qui ouvre l’appétit sans saturer le palais. Résultat : un apéro italien à l’orange sanguine qui supporte olives, charcuteries et focaccia sans jamais paraître lourd.
L’orange sanguine apporte une acidité fine, une touche de fruits rouges et cette couleur rubis qui suffit à poser l’ambiance. À condition d’utiliser un jus fraîchement pressé, on obtient un verre vif, structuré, qui n’a plus rien à voir avec un simple jus allongé d’amer.
Recette inratable pour 4 verres : la méthode des bars de Milan
Tout se joue dans la préparation. On sort un presse-agrumes, un jigger, une grande cuillère et des verres old fashioned ou tumblers bien épais. Les oranges sanguines se pressent à la minute, ou au maximum 30 minutes avant, en gardant le jus au frais dans une petite bouteille fermée.
Pendant ce temps, on refroidit les verres et on prévoit de gros glaçons denses : plus la glace est massive, moins elle fond vite. Ensuite, le cocktail se construit directement au verre, comme à Milan, sans shaker ni gestes compliqués.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Presser 32 cl de jus d’orange sanguine, filtrer légèrement, puis refroidir les verres 5 minutes au congélateur.
- Technique : Remplir chaque verre de gros glaçons, verser 5 cl de Campari, puis 8 cl de jus d’orange sanguine frais.
- Cuisson : Remuer délicatement 5 à 8 secondes avec une cuillère, sans casser la glace pour éviter une dilution excessive.
- Finition : Frotter un zeste d’orange sanguine sur le bord, glisser une tranche dans le verre et servir immédiatement.
Variantes qui font voyager votre apéro
Envie d’un long drink façon spritz à l’orange sanguine ? On garde la base au verre et on allonge avec 5 à 10 cl d’eau gazeuse ou d’eau pétillante, voire 6 à 8 cl de prosecco bien frais pour un spritz sanguin ultra estival. Toujours sur gros glaçons, avec un trait de bitter orange pour renforcer la finale.
Pour un apéro italien à l’orange sanguine plus doux, on augmente un peu le jus ou on ajoute 0,5 cl de sirop de sucre simple. À l’inverse, deux traits de bitter et une micro-dose d’orgeat donnent un verre plus intense, presque de restaurant. À servir avec olives, focaccia, burrata, et toujours avec modération : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
En bref
- 🍊 À Milan, plusieurs bars remplacent le spritz par un cocktail à l’orange sanguine au ratio 5–8, pensé pour l’apéro italien chic.
- 🧊 La recette détaille la méthode milanaise : Campari dosé, jus fraîchement pressé, gros glaçons et geste précis au verre pour un résultat net.
- ✨ Variantes spritz, version légère et twist au sirop d’orgeat transforment ce cocktail orange sanguine Campari en signature d’apéro à reproduire chez soi.
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