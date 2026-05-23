Ce cocktail milanais à l’orange sanguine va remplacer tous vos spritz : le secret que les barmans gardent pour l’été

À Milan, certains bars ont troqué le spritz pour un cocktail à l’orange sanguine rubis, aussi sec que rafraîchissant. En moins de deux minutes, ce mélange au ratio secret promet de changer vos apéros d’été.

Les Milanais gardent ce secret pour eux : ce cocktail à l’orange sanguine va redéfinir vos apéros d’été

Verre bas épais, glace qui tinte, couleur rubis presque lumineuse. Dès que ce cocktail à l’orange sanguine arrive sur la table, on sent les huiles du zeste, l’amertume chic du Campari et cette note de fruits rouges propre à l’agrume sanguin. En bouche, rien de sirupeux, rien de lourd ; juste une fraîcheur nette qui rappelle un comptoir milanais au coucher du soleil.

À la maison, beaucoup de cocktails d’apéro finissent trop sucrés ou trop dilués. Pourtant, dans certains bars de Milan, on a remplacé le spritz classique par un mélange bien plus précis : un cocktail à l’orange sanguine au ratio 5–8, prêt en deux minutes et aussi droit qu’un verre de pro. On garde le secret ? Ou on le met sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 20 cl de Campari (amer italien)

✅ 32 cl de jus d’orange sanguine fraîchement pressé

✅ Glaçons XXL pour remplir généreusement 4 verres

✅ 4 tranches + zestes d’orange sanguine (garniture)

Pourquoi ce cocktail à l’orange sanguine remplace tous vos Spritz d’été

Face au spritz à l’orange sanguine version 9–6–3, souvent plus doux, les Milanais misent sur un cocktail orange sanguine Campari plus sec et plus aromatique. La base reste simple : 5 cl de Campari et 8 cl de jus par verre, soit un ratio 1 : 1,6 qui ouvre l’appétit sans saturer le palais. Résultat : un apéro italien à l’orange sanguine qui supporte olives, charcuteries et focaccia sans jamais paraître lourd.

L’orange sanguine apporte une acidité fine, une touche de fruits rouges et cette couleur rubis qui suffit à poser l’ambiance. À condition d’utiliser un jus fraîchement pressé, on obtient un verre vif, structuré, qui n’a plus rien à voir avec un simple jus allongé d’amer.

Recette inratable pour 4 verres : la méthode des bars de Milan

Tout se joue dans la préparation. On sort un presse-agrumes, un jigger, une grande cuillère et des verres old fashioned ou tumblers bien épais. Les oranges sanguines se pressent à la minute, ou au maximum 30 minutes avant, en gardant le jus au frais dans une petite bouteille fermée.

Pendant ce temps, on refroidit les verres et on prévoit de gros glaçons denses : plus la glace est massive, moins elle fond vite. Ensuite, le cocktail se construit directement au verre, comme à Milan, sans shaker ni gestes compliqués.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Presser 32 cl de jus d’orange sanguine, filtrer légèrement, puis refroidir les verres 5 minutes au congélateur. Technique : Remplir chaque verre de gros glaçons, verser 5 cl de Campari, puis 8 cl de jus d’orange sanguine frais. Cuisson : Remuer délicatement 5 à 8 secondes avec une cuillère, sans casser la glace pour éviter une dilution excessive. Finition : Frotter un zeste d’orange sanguine sur le bord, glisser une tranche dans le verre et servir immédiatement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le ratio 1 : 1,6 entre Campari et jus équilibre amertume, sucres naturels et acidité. Les gros glaçons limitent la fonte grâce à une surface de contact réduite ; les arômes restent nets plus longtemps. Jus pressé minute et zeste exprimé au dernier moment concentrent les composés volatils d’agrume, comme dans un vrai bar milanais. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 0,5 cl de sirop d’orgeat par verre, puis compléter d’un trait de sirop de sucre simple si besoin : une note d’amande discrète et une longueur en bouche façon tiki chic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un jus d’orange sanguine industriel avec de petits glaçons : le cocktail se dilue, perd sa couleur et l’amertume devient plate. On évite aussi d’écraser les peaux en pressant et de remuer trop longtemps.

Variantes qui font voyager votre apéro

Envie d’un long drink façon spritz à l’orange sanguine ? On garde la base au verre et on allonge avec 5 à 10 cl d’eau gazeuse ou d’eau pétillante, voire 6 à 8 cl de prosecco bien frais pour un spritz sanguin ultra estival. Toujours sur gros glaçons, avec un trait de bitter orange pour renforcer la finale.

Pour un apéro italien à l’orange sanguine plus doux, on augmente un peu le jus ou on ajoute 0,5 cl de sirop de sucre simple. À l’inverse, deux traits de bitter et une micro-dose d’orgeat donnent un verre plus intense, presque de restaurant. À servir avec olives, focaccia, burrata, et toujours avec modération : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.