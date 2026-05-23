Oubliez la sardine : ce petit poisson plus doux adoré des chefs coûte moins de 3 € si vous ne faites plus cette erreur
Entre prix qui flambent et envies de poisson fondant, les cuisiniers misent sur un maquereau en escabèche aussi doux que la sardine. Reste à maîtriser une cuisson ultra courte et une marinade tiède qui changent tout.
Une vapeur de vinaigre doux, de vin blanc et de laurier entoure des filets dorés. La chair encore souple exhale une odeur iodée discrète qui met aussitôt l’eau à la bouche.
Face aux prix qui grimpent, on veut un poisson aussi généreux que la sardine mais plus délicat et bon pour le portefeuille. Ce petit héros, c’est le maquereau en escabèche, chouchou discret des chefs.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 filets de maquereau ultra frais (120–140 g chacun)
- ✅ 2 carottes, 1 oignon, 1 branche de céleri
- ✅ 15 cl de vin blanc sec + 10 cl de vinaigre de vin blanc
- ✅ 5 cl d’huile d’olive, thym, laurier, grains de poivre, sel, sucre
Pourquoi les chefs délaissent la sardine pour le maquereau
Plus doux que la sardine, ce maquereau, poisson pas cher, coûte 10 à 15 € le kilo, soit 2 à 3 € la portion. Sa chair grasse, fondante, riche en oméga‑3, prend au grill de légères notes noisettées très appréciées des cuisiniers.
Le secret des chefs : une cuisson ultra courte pour un maquereau nacré
Le secret des chefs ? Une cuisson courte. Hervé Kuhn rappelle qu’un poisson doit rester juteux au centre. On saisit le maquereau sur peau à feu doux 2 à 3 minutes, puis on le couvre de marinade tiède pour une cuisson maquereau nacré.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Filets de maquereau désarêtés, membrane sanguine retirée, éventuellement 10 minutes en saumure express, puis bien rincés, séchés et légèrement salés côté chair.
- Technique : Poêle antiadhésive chaude avec un filet d’huile ; on pose les filets côté peau, on presse 10 secondes et on laisse 2 à 3 minutes sans retourner.
- Cuisson : On fait suer carottes, oignon, céleri et ail dans un peu d’huile, puis on ajoute vin blanc, vinaigre, eau, sucre, thym, laurier, poivre ; on laisse frémir 3 minutes.
- Finition : Marinade laissée tiédir, versée sur le poisson ; le plat repose au frais au moins 2 heures, puis on sert avec légumes et moutarde.
Maquereau en escabèche : conservation futée, dressage et variantes
Au frais, le maquereau en escabèche se garde 24 à 48 heures, bien couvert, et se sert plutôt à température ambiante. Les restes deviennent rillettes de maquereau au fromage frais ou salades complètes. C’est une alternative à la sardine pour le batch‑cooking, avec un goût doux et peu d’arêtes.
En bref
- 📉 Face à l’inflation, les chefs comme Hervé Kuhn valorisent le maquereau en escabèche, poisson pas cher et plus doux que la sardine.
- 🔥 Technique clé : une cuisson maquereau nacré sur peau et une marinade vinaigrée tiède transforment un simple filet en plat de chef familial.
- 🥗 Astuces de conservation, rillettes anti-gaspi et idées de batch-cooking font du maquereau une alternative à la sardine pleine de surprises.
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