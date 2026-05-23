Fin de mois, frigo vide : cette tarte thon-tomate à moins de 2 € la part, mais ne ratez surtout pas ces 3 gestes

Quand le frigo sonne creux, cette tarte thon tomate moutarde promet un vrai dîner pour quelques euros. Quels gestes simples la rendent croustillante, parfumée et jamais détrempée ?

Tarte thon tomate moutarde : la sauveuse des fins de mois et soirs sans inspi

Fin de mois, frigo presque vide : deux yaourts, une boîte de thon, trois tomates qui se battent en duel. Pourtant, l’odeur qui envahit la cuisine raconte autre chose ; pâte qui dore, moutarde qui pique gentiment, fromage qui grésille et promesse d’un vrai dîner.

Cette tarte thon tomate moutarde ressemble à une recette de secours ; en réalité, elle tient la table comme un plat du dimanche. Pâte brisée croustillante, garniture généreuse, ingrédients de placard pas chers : un plan B qui devient vite le repas préféré. Reste trois gestes à maîtriser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée (230 g) + un peu de beurre

✅ 2 c. s. de moutarde de Dijon (30 g)

✅ 1 boîte de thon (140 g) + 3 tomates

✅ 3 œufs, 20 cl de crème, 80 g de fromage râpé

Pourquoi cette tarte thon tomate moutarde sauve les fins de mois

On a tout sous la main : pâte brisée, boîte de thon, reste de fromage râpé, pot de moutarde. Avec trois tomates et un peu de crème, cette tarte thon tomate moutarde nourrit quatre personnes pour moins de 2 € la part, sans course en plus.

Fond croustillant, cœur moelleux grâce à l’appareil œufs-crème, thon rassurant et tomate ensoleillée : on obtient une tarte de fin de mois qui se tient à la découpe, fait des restes et a tout d’un vrai repas.

La méthode anti-tarte détrempée, pas à pas

Pour que la pâte brisée reste sèche, on mise sur un trio gagnant : une courte cuisson à blanc à 190 °C, la moutarde de Dijon en voile fin comme barrière anti-humidité, et le fait de dégorger les tomates avant de les poser sur le thon bien égoutté.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, beurrer le moule, poser la pâte brisée et piquer le fond. Technique : Cuire à blanc 8 minutes si les tomates sont juteuses, étaler la moutarde, saupoudrer légèrement de chapelure. Cuisson : Émietter le thon égoutté, disposer les rondelles de tomates dégorgées, parsemer d’herbes ; verser l’appareil œufs-crème salé et poivré. Finition : Recouvrir de fromage râpé, enfourner 30 minutes à 190 °C jusqu’à coloration dorée, laisser reposer 5 à 10 minutes avant découpe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par part ≈1,80 € 🔍 Le secret de l’expert Cuisson à blanc, voile de moutarde de Dijon et tomates dégorgées forment un rempart ; le fond reste croustillant réchauffé le lendemain. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du fromage râpé par de la tomme bien affinée donne une croûte dorée, plus parfumée, sans alourdir la tarte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais poser des rondelles de tomates non égouttées sur une pâte crue ; on obtient un dessous mou et impossible à servir.

Comment servir, conserver et recycler la tarte thon tomate moutarde

À la sortie du four, on laisse la tarte reposer 10 minutes pour une découpe nette, puis on la sert tiède avec une salade.

Le reste se garde 48 heures au réfrigérateur ; une part froide en lunchbox ou réchauffée à 160 °C fait un déjeuner économique.