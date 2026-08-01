Ce mélange de fond de placard remplace une tablette de chocolat : vos invités n’y verront que du feu

Plus de tablette au moment de servir le dessert, mais un bocal de cacao en poudre non sucré et un peu de beurre au frigo. Comment ce mélange chocolat maison avec cacao en poudre et beurre fondu a-t-il réussi à tromper tous mes invités ?

J’ai mixé du beurre fondu avec du cacao en poudre : mes invités m’ont demandé la marque de la tablette de chocolat

L’odeur du gâteau encore tiède envahit la cuisine, on cherche la touche chocolatée qui fera tout. Dans le placard, plus aucune tablette, seulement un bocal de cacao en poudre non sucré, un peu oublié. Dans le frigo, un reste de beurre attend sagement.

Sur le moment, on pense avoir raté le dessert. Pourtant, en quelques minutes, ce fond de placard peut se transformer en une texture soyeuse, brillante, qui se fige en plaque croquante comme un vrai chocolat. Comment un simple mélange va-t-il berner les palais les plus pointilleux ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 30 g de cacao en poudre non sucré

✅ 60 g de beurre doux fondu (bain-marie doux)

✅ 1 pincée de sel fin

✅ Option : 10 à 20 g de sucre glace

Quand il n’y a plus de tablette de chocolat… mais qu’on a du cacao en poudre

On se retrouve souvent avec du cacao en poudre non sucré et aucune tablette sous la main. Plutôt que de courir au magasin, on peut faire du chocolat avec cacao en poudre en lui rendant ce qui lui manque : de la matière grasse, un peu de sel, parfois du sucre. Le mélange beurre fondu + cacao permet ainsi de remplacer une tablette de chocolat avec du cacao en poudre, sans que personne ne soupçonne le plan B.

L’astuce minute : un chocolat maison avec cacao en poudre et beurre fondu

La base est simple : une part de cacao pour deux parts de beurre, soit 30 g de poudre pour 60 g de beurre fondu. Versé chaud sur le cacao dans un cul-de-poule, puis travaillé au fouet énergique, le mélange forme une véritable émulsion cacao-matière grasse. La texture devient rapidement lisse, onctueuse, presque satinée. Au froid, la cristallisation de la matière grasse fige l’ensemble en pseudo-tablette, parfaite à casser ou à utiliser en nappage brillant sur un gâteau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le beurre en dés et le faire fondre au bain-marie doux, autour de 40–50 °C, juste liquide et clair. Technique : Verser le cacao dans un cul-de-poule, ajouter le beurre fondu en filet en fouettant énergiquement, puis incorporer la pincée de sel fin. Cuisson : Quand la pâte devient lisse et brillante, couler aussitôt cette émulsion cacao-matière grasse dans un petit moule plat tapissé de papier cuisson. Finition : Placer 1 h au réfrigérateur pour provoquer le choc thermique au froid ; démouler la plaque croquante et casser en morceaux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Le cacao en poudre est pauvre en beurre de cacao ; le beurre apporte la matière grasse manquante. Bien fouettées, les particules de cacao sont enrobées et l’émulsion reste homogène. Au froid, la cristallisation de la matière grasse donne une texture ferme qui se casse comme une tablette. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de sucre glace et une pointe de vanille, puis parsemer de noisettes concassées ou de fleur de sel avant le froid pour un chocolat façon artisan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surchauffer le beurre ou ajouter de l’eau : l’émulsion se casse et la texture devient granuleuse. Attention aussi au cacao sucré, qui rend tout écœurant si on sucre encore la recette.

Conservation, dressage et variantes pour bluffer vos invités

On garde cette “tablette” au réfrigérateur dans une boîte hermétique et on la casse en éclats pour les cookies, brownies ou en nappage brillant sur un cake. D’ailleurs, servie en petits carrés avec le café, personne n’imagine qu’il s’agit d’un faux chocolat maison. On peut varier en jouant sur le sucre glace, la fleur de sel, les fruits secs torréfiés ou une pincée de café soluble pour accentuer les notes cacaotées.