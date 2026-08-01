Ce branchement caché sous l’évier peut vous faire couper l’eau et payer jusqu’à 15 000 € d’amende
Lors d’un simple contrôle, l’agent du service des eaux repère un tuyau reliant un puits ancien au réseau intérieur d’une maison. Jusqu’où peut aller sa réponse pour protéger l’eau potable ?
Quand l’agent du service des eaux s’est penché sous l’évier, il n’a pas sorti sa mallette d’analyse. Il a juste suivi du regard un tuyau qui partait vers le jardin. Au bout, un vieux puits familial branché en douce sur le réseau de la maison. En quelques secondes, la visite de routine a changé de ton.
Beaucoup de maisons anciennes ont fait pareil, pensant économiser quelques m³ sans déranger personne. Pourtant, ce simple tuyau peut suffire à faire fermer votre branchement d’eau potable, et à déclencher amendes et travaux en urgence. Comment éviter que le prochain contrôle ne tourne au cauchemar administratif ?
Sous l’évier, le tuyau qui peut vous couper l’eau
Dans de nombreux foyers ruraux, un tuyau relie directement le puits domestique au réseau intérieur de la maison. Pas de séparation, pas de pièce de sécurité : l’eau de la nappe circule dans les mêmes canalisations que l’eau de ville. Or, comme le résume Ouest-France, « Un branchement direct sans protection peut entraîner la fermeture immédiate de votre eau potable ».
Pire, beaucoup de ces ouvrages n’ont jamais été déclarés. L’article L2224-9 du Code général des collectivités territoriales impose pourtant de signaler tout puits ou forage domestique en mairie. Depuis 2009, « Tout puits doit être déclaré en mairie depuis 2009 — même celui creusé par votre grand-père », rappelle Ouest-France, sous peine d’une amende pouvant atteindre 1 500 €.
Ce que le service des eaux peut vraiment fermer chez vous
Derrière la scène sous l’évier, il y a un enjeu de santé publique. L’article L2224-12 autorise le service des eaux à entrer chez vous pour vérifier vos installations et l’absence de connexion entre réseau public et autre ressource. En cas de baisse de pression, l’eau du puits peut en effet refluer vers la rue et contaminer tout le voisinage.
L’opérateur n’a alors pas beaucoup de marge : si une liaison dangereuse est constatée, il peut fermer le branchement d’eau potable jusqu’à mise en conformité. Pour un puits non déclaré, l’amende monte déjà jusqu’à 1 500 €. « Une amende administrative peut en effet atteindre 15 000 euros par ouvrage dans certains cas de manquement grave », rappelle encore Ouest-France.
Mettre son puits aux normes et arroser tout le jardin sereinement
Première étape : couper toute liaison directe entre le puits et le réseau public, même si une vanne reste d’habitude fermée. Ensuite, déclarer l’ouvrage en mairie et faire contrôler l’installation par un plombier formé aux normes de disconnexion. Un disconnecteur adapté protège alors le réseau de ville.
Pour profiter malgré tout de cette ressource, mieux vaut réserver l’eau du puits au jardin : pompe dédiée, quelques robinets extérieurs ou un goutte-à-goutte suffisent à arroser potager et pelouse sans jamais toucher aux canalisations d’eau potable.
En bref
- 👀 Lors d’un contrôle en France, un agent du service des eaux découvre un puits domestique branché sur le réseau de la maison depuis des années.
- ⚠️ Le texte explique pourquoi brancher un puits sur le réseau de la maison expose à contrôles, amendes, coupure d’eau et obligations de mise en conformité.
- 🌱 Des pistes concrètes montrent comment séparer réseau puits et réseau public, protéger la santé de tous et transformer le puits en atout pour le jardin.
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