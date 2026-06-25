Un soir de canicule, j’ai servi cette boisson glacée maison : depuis, mes enfants refusent le soda

Un soir de canicule, une simple carafe de thé glacé à la fraise maison a remplacé la sempiternelle bouteille de soda sur la table familiale. Que s’est-il passé pour que les enfants en redemandent encore aujourd’hui ?

Un soir de canicule, on a préparé ce thé glacé à la fraise : les enfants n’ont plus jamais voulu de soda en bouteille

Ce soir-là, l’air restait brûlant jusque dans la cuisine. Une carafe ruisselait de gouttes fraîches, les fraises embaumaient, les glaçons tintaient ; les enfants tournaient autour de la table, intrigués.

D’ordinaire, on se disputait la dernière bouteille de soda ; ce soir-là, une carafe de thé glacé à la fraise maison trônait au centre. Comment a-t-elle détrôné les bulles sucrées ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 L d’eau filtrée

✅ 3 sachets de thé noir ou rooibos (7–8 g en vrac)

✅ 300 g de fraises, 25 g de miel ou sucre de canne, 1/2 citron

✅ 6 à 8 feuilles de menthe fraîche, 300 g de glaçons, options florales (eau de rose ou fleur d’oranger) et quelques lamelles de pêche

Le déclic : un soir de canicule, des enfants accros au soda

En posant la carafe, on savait déjà que chaque verre serait bien moins sucré qu’un soda, mais tout aussi désaltérant pour l’hydratation. Fraises, menthe et thé apportaient arômes et antioxydants ; très vite, les enfants ont adopté cette boisson maison comme nouveau rituel de fête.

La méthode pour un thé glacé à la fraise maison qui fait oublier le soda

Pour réussir, on mise sur une infusion à chaud courte et la macération des fruits : un thé infusé 3 à 4 minutes, puis versé sur les fraises citronnées. Le sucre des fruits avec un peu de miel ou de sirop d’agave, édulcorants naturels, suffit à une boisson moins sucrée qu’un soda. En version du soir, même méthode avec une infusion sans théine de rooibos ou de tisane.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, équeuter et couper les fraises, les mélanger avec miel et citron, laisser macérer 10 minutes. Technique : Infuser le thé 3 à 4 minutes à 90–95 °C, retirer les sachets, ajouter le jus des fraises. Cuisson : Laisser tiédir, verser sur les glaçons dans une carafe avec les morceaux de fraises et la menthe, réfrigérer 1 à 2 heures. Finition : Goûter, ajuster sucre ou citron, ajouter éventuellement eau pétillante et touche florale au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 1 h 🔍 Le secret de l’expert Ce temps d’infusion court limite les tanins responsables de l’amertume, et la macération fraise–citron crée un sirop qui sucre la boisson tout en préservant catéchines et flavonoïdes antioxydants. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au service un soupçon d’eau de rose et quelques lamelles de pêche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Un thé infusé trop longtemps ou bouilli devient amer et pousse à rajouter trop de sucre.

Conservation, service et variantes pétillantes qui séduisent toute la famille

Au frais, la carafe se garde 48 heures ; on peut en préparer 2 L d’un coup dans une simple bouteille en verre. Avec environ 2,5 g de sucre pour 100 ml, ce thé glacé reste léger : nature pour les enfants, ou avec un trait d’eau pétillante et quelques lamelles de pêche pour les grands.