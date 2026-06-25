Un soir de canicule, j’ai servi cette boisson glacée maison : depuis, mes enfants refusent le soda
Un soir de canicule, une simple carafe de thé glacé à la fraise maison a remplacé la sempiternelle bouteille de soda sur la table familiale. Que s’est-il passé pour que les enfants en redemandent encore aujourd’hui ?
Un soir de canicule, on a préparé ce thé glacé à la fraise : les enfants n’ont plus jamais voulu de soda en bouteille
Ce soir-là, l’air restait brûlant jusque dans la cuisine. Une carafe ruisselait de gouttes fraîches, les fraises embaumaient, les glaçons tintaient ; les enfants tournaient autour de la table, intrigués.
D’ordinaire, on se disputait la dernière bouteille de soda ; ce soir-là, une carafe de thé glacé à la fraise maison trônait au centre. Comment a-t-elle détrôné les bulles sucrées ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 L d’eau filtrée
- ✅ 3 sachets de thé noir ou rooibos (7–8 g en vrac)
- ✅ 300 g de fraises, 25 g de miel ou sucre de canne, 1/2 citron
- ✅ 6 à 8 feuilles de menthe fraîche, 300 g de glaçons, options florales (eau de rose ou fleur d’oranger) et quelques lamelles de pêche
Le déclic : un soir de canicule, des enfants accros au soda
En posant la carafe, on savait déjà que chaque verre serait bien moins sucré qu’un soda, mais tout aussi désaltérant pour l’hydratation. Fraises, menthe et thé apportaient arômes et antioxydants ; très vite, les enfants ont adopté cette boisson maison comme nouveau rituel de fête.
La méthode pour un thé glacé à la fraise maison qui fait oublier le soda
Pour réussir, on mise sur une infusion à chaud courte et la macération des fruits : un thé infusé 3 à 4 minutes, puis versé sur les fraises citronnées. Le sucre des fruits avec un peu de miel ou de sirop d’agave, édulcorants naturels, suffit à une boisson moins sucrée qu’un soda. En version du soir, même méthode avec une infusion sans théine de rooibos ou de tisane.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer, équeuter et couper les fraises, les mélanger avec miel et citron, laisser macérer 10 minutes.
- Technique : Infuser le thé 3 à 4 minutes à 90–95 °C, retirer les sachets, ajouter le jus des fraises.
- Cuisson : Laisser tiédir, verser sur les glaçons dans une carafe avec les morceaux de fraises et la menthe, réfrigérer 1 à 2 heures.
- Finition : Goûter, ajuster sucre ou citron, ajouter éventuellement eau pétillante et touche florale au moment de servir.
Conservation, service et variantes pétillantes qui séduisent toute la famille
Au frais, la carafe se garde 48 heures ; on peut en préparer 2 L d’un coup dans une simple bouteille en verre. Avec environ 2,5 g de sucre pour 100 ml, ce thé glacé reste léger : nature pour les enfants, ou avec un trait d’eau pétillante et quelques lamelles de pêche pour les grands.
En bref
- 🍓 Un soir de canicule, un parent prépare un thé glacé à la fraise maison pour ses enfants habitués aux sodas ultra sucrés.
- 🥤 La recette mise sur une infusion à chaud courte, la macération des fraises et un édulcorant naturel pour obtenir boisson moins sucrée qu’un soda.
- ❄️ Entre temps d’infusion maîtrisé, repos au frais et versions sans théine ou pétillantes, cette boisson maison s’installe peu à peu comme nouveau réflexe familial.
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