Pommes de terre suédoises au camembert : ce détail de cuisson change tout et fait saucer le plat

Autour de ce plat de pommes de terre suédoises au camembert, tout le monde se tait et finit le jus au pain. En suivant une poignée de gestes précis, ce classique du four gagne un crousti-fondant presque indécent sans alourdir le repas.

Vos invités vont saucer le plat jusqu’à la dernière miette : ces pommes de terre suédoises au camembert sont d’une simplicité presque déloyale

Dès que le plat sort du four, ça sent la croûte chaude, l’ail, le beurre fondu. Les pommes de terre suédoises s’ouvrent en éventail, bords dorés, cœur tendre, traversées de filets de camembert. À table, plus un mot ; juste les couverts et le pain qui racle le jus.

On imagine souvent une préparation compliquée, des bains d’huile, un camembert capricieux. En réalité, ces pommes de terre suédoises au camembert tiennent en quelques gestes précis. Bonne pomme de terre, bon gras, bon timing au four : le reste, c’est la gourmandise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme

✅ 1 camembert bien fait (250 g)

✅ 80 g de beurre demi-sel + 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 2 gousses d’ail, herbes, paprika, sel et poivre

Des pommes de terre suédoises au camembert qui restent légères et croustillantes

La première faute, c’est de gaver les hasselback d’huile. Le four ne grille plus, il étouffe ; les tranches baignent, restent souples, l’éventail se colle. On vise une chair ferme séchée, un simple voile d’huile, puis du beurre demi-sel qui dore vite et parfume.

La méthode express pour un éventail hasselback crousti-fondant

Entailles fines, 2 à 3 mm, sans couper la base : c’est la clé. Les bords dorent plus vite, le cœur reste moelleux. On arrose de beurre parfumé, on espace les pommes de terre et on enfourne à 200 °C. Le camembert bien fait se glisse seulement quand les tranches s’écartent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; laver, sécher les pommes de terre et les entailler finement sans couper la base. Technique : Faire fondre le beurre avec l’huile, l’ail, les herbes, le paprika, sel et poivre, puis en badigeonner les pommes de terre. Cuisson : Enfourner 30 à 35 minutes en arrosant une fois, puis ajouter les lamelles de camembert et cuire encore 15 à 20 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes, parsemer de persil ou d’autres herbes, puis servir brûlant avec du pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Entailles fines, gras en petites touches, four bien sec : les bords grillent, le cœur reste moelleux. Ajouté en seconde cuisson, le camembert fond entre les tranches. ✨ Le twist gourmand : Une pointe de moutarde douce dans le beurre fondu, quelques noisettes concassées à la fin : croquant grillé, petite note piquante qui relance chaque bouchée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le gras dès le départ ou abuser de l’huile : les pommes de terre frient au fond du plat, restent molles, et le camembert se dessèche au lieu de filer.

Service, accords et variantes qui font saucer le plat

Ces pommes de terre suédoises au camembert arrivent au centre de la table, encore bouillonnantes, avec une salade verte moutardée ou une salade de tomates au basilic ; l’acidité réveille le fromage. Côté verre, un cidre brut ou un blanc sec type muscadet coupe le gras. Pour changer, on garde la base hasselback en remplaçant le camembert par du brie, du reblochon ou un chèvre demi-sec.