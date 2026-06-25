Vous utilisez encore du papier cuisson ? Ce que les pâtissiers mettent à la place devrait vous faire arrêter net

À force de dérouler du papier cuisson à chaque fournée, la facture grimpe et le croustillant manque. Comment les pâtissiers s’y prennent-ils pour tout changer avec un seul support réutilisable ?

Une plaque qui sort du four, ça sent le beurre chaud, le sucre qui caramélise, la pâte qui croustille. Pourtant, sur la grille, ce n’est plus une feuille blanche froissée qui attend, mais une surface souple et lisse.

On a longtemps déroulé du papier cuisson à chaque fournée, persuadé que c’était la seule façon d’éviter que ça colle. Jusqu’au jour où l’on a vu ce que les pâtissiers utilisaient pour remplacer le papier cuisson…

Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (environ 230 g)

✅ 8 à 10 abricots frais (environ 500 g)

✅ 60 g de sucre blond ou cassonade

✅ 40 g de beurre demi-sel

On pensait ne pas pouvoir se passer du papier cuisson

Le réflexe est ancré : un rouleau toujours à portée de main, une feuille arrachée pour chaque four, parfois deux. À la fin du mois, le carton se vide et la poubelle se remplit.

En prime, la cuisson n’est pas toujours au rendez-vous : le papier se gondole, la vapeur reste piégée, les bords dorent mais le dessous des tartes et biscuits manque de croustillant.

Ce que les pâtissiers posent vraiment sur leurs plaques

En labo, on ne déroule presque jamais de papier ; on glisse une plaque perforée recouverte d’un tapis de cuisson en silicone réutilisable des centaines de fois, parfois d’une toile micro-perforée, qui laisse circuler la chaleur et sèche parfaitement les fonds de pâte.

Les étapes de préparation Préparation : Poser le tapis sur une plaque perforée, installer sur la grille et préchauffer à 200 °C. Technique : Dérouler la pâte sur le tapis, piquer le centre, laisser 2 cm de bord et aligner les abricots coupés en deux, face vers le haut. Cuisson : Saupoudrer le sucre, parsemer le beurre en dés, cuire 18 à 22 minutes puis 2 minutes sous le gril. Finition : Laisser reposer 5 minutes, faire glisser la tarte sur un plat, laver le tapis à l’eau chaude savonneuse.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile Le secret de l’expert Tapis silicone sur plaque perforée : l’air chaud circule dessous et dessus. La pâte feuilletée sèche vite, les sucs caramélisent sans détremper, on obtient un dessous bien doré et croustillant. Le twist gourmand : Une cuillerée de miel dans le sucre et quelques amandes effilées à mi-cuisson : sur le tapis, tout caramélise sans coller. LE GESTE INTERDIT : Tapisser le fond de l’Airfryer ou du four avec papier ou tapis : l’air ne circule plus, les aliments restent mous et l’appareil peut surchauffer, comme le rappelle Philips.

Service, conservation et bons réflexes sans papier cuisson

Cette tarte fine se sert tiède, quand la pâte croustille et que les abricots restent fondants. On la soulève sans stress : le tapis silicone se décolle d’un geste, la plaque reste propre.

La tarte garde son parfum 24 heures sous cloche ; 5 minutes à 180 °C lui rendent son croustillant. Pour vraiment remplacer le papier cuisson, on garde ce duo tapis + plaque pour biscuits et légumes, et, en Airfryer Rapid Air, seulement des feuilles adaptées, jamais au fond.

Sources Top Santé

«Airfryer cette erreur avec le papier cuisson signalee par philips peut endommager votre cuisine»