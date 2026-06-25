Ce cake aux courgettes à moins de 5 € sauve vos apéros de dernière minute, à condition d’éviter cette erreur

Invités de dernière minute et frigo presque vide ? Un cake aux courgettes moelleux, léger et économique promet un apéro qui a tout d’un grand, sans stress.

Ce cake aux courgettes coche toutes les cases : moelleux, léger, économique et prêt à dégainer pour un apéro improvisé

Odeur de four chaud, croûte dorée, mie tendre qui se coupe net sous le couteau… Sur la table basse, les tranches se rangent comme de petits lingots verts mouchetés de fromage. En bouche, on sent d’abord les herbes et le lait chaud, puis le fondant discret de la courgette qui laisse le palais léger.

On pense encore au paquet de chips… puis on regarde l’horloge : quelques œufs, deux courgettes, un peu de fromage et 10 minutes de vraie action suffisent pour un cake aux courgettes moelleux qui file droit en apéro. Le genre de recette qu’on garde sous le coude quand les invités préviennent au dernier moment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (≈ 400 g), 1 gousse d’ail, basilic, origan

✅ 3 œufs, 200 g de farine, 1 sachet de levure chimique (11 g)

✅ 10 cl d’huile d’olive, 12 cl de lait, sel fin, poivre

✅ 120 g de feta, 60 g d’emmental râpé, 2 c. à soupe de parmesan râpé

Les bons produits pour un cake aux courgettes moelleux et économique

Deux courgettes bien fermes suffisent à alléger toute la pâte : leur eau, bien gérée, remplace une partie du gras. On reste sur une base simple de placard : farine, œufs, lait, levure. En choisissant une huile d’olive douce et un assortiment de fromages déjà dans le frigo, on s’en sort autour de 4 à 5 € le moule.

La feta apporte le côté salé et fondant, l’emmental donne le filant, le parmesan renforce la croûte. Si on n’a pas tout, on peut remplacer la feta par du chèvre frais ou même des portions type Vache qui rit ; le principe reste le même : du goût, mais sans surcharger en fromage pour garder un cake courgettes léger.

Les gestes qui allègent le cake courgettes apéro

Le premier réflexe, c’est d’essorer vraiment les courgettes râpées dans un torchon jusqu’à ce qu’il ne tombe presque plus de gouttes. Ensuite, on fouette œufs, huile et lait, puis on ajoute farine et levure sans insister ; plus on bat, plus la mie devient dense.

Les herbes, l’ail et les fromages s’ajoutent en dernier, à la spatule. On verse dans un moule préparé, et le four à 180 °C fait le reste en 45 à 55 minutes. Ce temps, plus les 10 minutes de repos dans le moule, garantissent un cake courgettes feta bien cuit, qui se tient en tranches fines sans s’effriter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Râper les courgettes, puis les presser fortement dans un torchon propre pour retirer un maximum d’eau. Technique : Fouetter les œufs avec l’huile d’olive et le lait. Ajouter la farine et la levure, mélanger juste assez pour obtenir une pâte lisse. Cuisson : Incorporer ail râpé, herbes, sel, poivre, courgettes essorées, feta émiettée, emmental et parmesan. Verser dans un moule chemisé ou huilé. Finition : Enfourner 45 à 55 minutes, jusqu’à ce qu’un couteau ressorte sec. Laisser tiédir 10 minutes avant de démouler et de détailler en tranches apéritives.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert En essorant bien les courgettes, on évite l’excès d’eau qui alourdit la mie. Le mélange œufs, huile, lait est juste émulsionné avant d’ajouter la farine, pour limiter le gluten et garder une texture souple. Le trio feta–emmental–parmesan apporte goût et croûte dorée sans rendre le cake gras. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron finement râpé avec les herbes et saupoudrer le dessus d’un voile de parmesan et de quelques graines de sésame avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les courgettes pleines d’eau ou battre la pâte longuement après la farine ; on obtient un cake compact, humide au centre et qui s’affaisse au refroidissement.

Conserver, congeler et servir en mode apéro improvisé

Ce cake courgettes léger se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmé. On peut aussi le trancher, intercaler du papier cuisson et congeler : il suffira de passer les tranches quelques minutes au four pour un apéro express, avec olives et tomates cerises à côté.