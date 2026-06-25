Barbecue : ne servez plus de glace, ce dessert minute au fruit grillé, miel et romarin sublime la fin du repas

Quand les braises faiblissent et que la glace ne fait plus envie, ces pêches grillées au miel et romarin changent la fin du repas. En quelques gestes au barbecue, elles deviennent un dessert chaud, léger et ultra parfumé dont le secret tient à un détail de cuisson.

Quand les braises se calment, l’air sent encore le charbon chaud, les verres s’entrechoquent, et l’on hésite entre une glace trop froide ou une salade de fruits un peu triste. On a pourtant envie d’un dessert chaleureux, parfumé, qui reste dans l’esprit du barbecue sans alourdir la fin du repas.

Une autre voie s’impose : laisser les braises travailler encore un peu avec des pêches qui dorent doucement, la chair striée, juteuse, nappée d’un filet sucré et d’herbes fines. Un dessert de barbecue minute, chaud mais léger, qui remplace d’un coup les glaces et les salades de fruits ; reste à voir comment l’apprivoiser.

Les ingrédients indispensables 4 pêches jaunes ou blanches, mûres mais fermes

40 g de miel liquide et 20 g de beurre demi-sel

2 brins de romarin frais, 1 càs d’huile neutre, fleur de sel

Citron, yaourt grec, fruits secs, vinaigre balsamique (options gourmandes)

Pourquoi les pêches grillées battent la glace en fin de barbecue

Servies tièdes, ces pêches grillées au barbecue concentrent leurs sucres naturels et prennent une caramélisation légère qui craque sous la dent. Le laquage au miel et au romarin frais enveloppe le fruit, et le contraste chaud–froid avec un peu de yaourt ou de glace vanille apporte la touche festive sans lourdeur.

Comment réussir des pêches grillées au miel et romarin (pas-à-pas)

La clé : des pêches mûres mais fermes et une chaleur directe maîtrisée. On vise environ 10 g de miel et 5 g de beurre par fruit, avec 1 brin de romarin pour 2 pêches. Grille bien brossée, ou petite plancha posée sur les braises, pour un résultat net, sans goût de viande.

Les étapes de préparation Préparation : Brosser et huiler la grille, couper les pêches en quartiers, huiler légèrement la chair. Technique : Déposer les quartiers côté chair sur braise vive, en zone peu fumée, sans bouger 2 minutes pour un beau marquage de grille. Cuisson : Pendant ce temps, fondre beurre et miel, ajouter le romarin, puis laquer les pêches et laisser caraméliser 1 minute. Finition : Transférer dans un plat, ajouter fleur de sel, zeste de citron et servir aussitôt avec yaourt ou fruits secs.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈10 min Le secret de l’expert Chaleur vive et temps court concentrent jus de pêche sans la dessécher. Le mélange miel–beurre–romarin forme un film sucré qui enrobe le fruit, caramélise la surface et garde le cœur moelleux. Le twist gourmand : Pour une version bistrot, ajouter un trait de balsamique blanc dans le laquage, puis servir les pêches sur du yaourt grec mascarpone citronné et des amandes torréfiées. LE GESTE INTERDIT : Étaler le miel dès le début sur des pêches posées sur une braise trop vive brûle les sucres, noircit la surface et laisse un goût amer.

Variantes & twists gourmands

On peut jouer autour de ces pêches grillées miel romarin. Remplacer le romarin par du thym citron pour un parfum plus doux, ou glisser une pincée de cannelle dans le miel. Autre option : dresser les quartiers sur du yaourt grec fouetté et parsemer d’amandes ou de noisettes torréfiées.