Courgettes couvertes de blanc en août : ce réflexe que tout le monde a achève vos plants au lieu de les sauver

En plein mois d’août, de nombreux jardiniers arrachent leurs courgettes dès que les feuilles blanchissent sous l’oïdium. Pourtant, un simple changement de geste suffit souvent à sauver des kilos de récolte.

En août, le potager est à son apogée, les feuilles de courgette forment une jungle généreuse… jusqu’au jour où un voile blanc farineux envahit le feuillage. Beaucoup réagissent en arrachant tout le pied pour “protéger” le reste du carré, persuadés que la plante est perdue.

Ce voile n’est pourtant pas une condamnation immédiate. Il signale l’arrivée de l’oïdium, un champignon d’été qui affaiblit la plante sans la tuer d’emblée. Le vrai drame commence quand on arrache des pieds encore vigoureux, alors qu’un simple soin aurait prolongé la récolte de plusieurs semaines.

Ce voile blanc d’août n’est pas une condamnation à mort

Sur les courgettes (Cucurbita pepo), l’oïdium apparaît en petites taches poudreuses, comme saupoudrées de farine, d’abord sur les vieilles feuilles proches du sol. Il a profité des journées chaudes, des nuits fraîches et d’un feuillage très dense. Peu à peu, les taches s’étendent et les feuilles jaunissent.

La bonne nouvelle, c’est que le cœur du plant reste souvent indemne : jeunes feuilles vert tendre, nouvelles pousses, fleurs encore bien formées. Tant que cette zone centrale n’est pas touchée, la plante continue à nourrir ses fruits. L’objectif n’est donc pas d’arracher, mais de l’aider à respirer.

Arracher le plant : l’erreur que nous avons tous déjà faite

Nous avons tous déjà grimacé devant ces feuilles toutes blanches en revenant de week-end ou de vacances. Par peur de “contaminer” le reste du potager, beaucoup ont arraché des pieds dont les racines, la tige principale et le cœur étaient encore parfaitement vivants, sacrifiant ainsi les récoltes de fin d’été.

Autre réflexe qui a aggravé la situation : laisser les feuilles malades au sol ou au compost, puis continuer à mouiller le feuillage le soir. Les spores adorent cette humidité. Ajoutez une ou deux courgettes géantes oubliées sous les feuilles, qui accaparent toute la sève, et le pied semble s’épuiser à vue d’œil.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte prolongée plusieurs semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La taille retire la majorité des foyers d’oïdium, le bicarbonate bloque le champignon et le savon noir aide la solution à adhérer. 💡 Le petit plus : En intervenant dès les premières taches et en arrosant toujours au pied, le plant reste productif beaucoup plus longtemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher le pied dès que les feuilles blanchissent ou continuer à mouiller le feuillage le soir malgré le traitement.

Le protocole express pour sauver vos courgettes jusqu’en septembre

Pour sauver vos plants, commencez par un grand ménage. Avec un sécateur propre, coupez à la base chaque feuille très atteinte, jaunie ou blanchie sur plus de la moitié de sa surface, puis évacuez-les hors du potager, sans les mettre au compost. Préparez ensuite 1 litre d’eau avec 5 g de bicarbonate de soude et quelques gouttes de savon noir.

Pulvérisez ce mélange sur les deux faces des feuilles encore saines, le matin ou en fin de journée, puis renouvelez tous les 8 jours et après chaque pluie. Gardez un arrosage au pied uniquement, apportez 10 litres d’eau après une grosse cueillette, un peu de compost et du paillage, et récoltez vos courgettes à 15-20 cm tous les deux jours pour relancer la production.

Sources Modes & Travaux

«Courgettes le geste crucial avant le 15 aout pour doubler votre recolte»