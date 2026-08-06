Lave-vaisselle : ce test de 5 minutes révèle si vos pastilles partent à l’égout et font exploser la facture

Votre lave-vaisselle laisse la vaisselle terne malgré des pastilles tout-en-un réputées efficaces ? Un test de 5 minutes dans la cuve révèle où part vraiment le produit.

Vous avez déjà changé trois fois de marque de pastille, lancé le programme intensif, vérifié la dureté de l’eau… et pourtant, le lave-vaisselle laisse encore des verres ternes et des assiettes mal rincées. Beaucoup pensent à une panne ou à un produit médiocre.

La vraie explication se cache souvent ailleurs : dans la façon dont la pastille est utilisée. Un simple geste, à faire ce soir sur un cycle classique ou Eco 50 °C, révèle si votre produit part à l’égout au bout de cinq minutes… ou s’il travaille vraiment pendant le lavage principal.

Le test des 5 minutes : le geste qui montre si votre pastille part à l’égout

Lancez un programme normal avec votre vaisselle habituelle. Placez la pastille exactement là où elle est mise d’ordinaire : au fond de la cuve, dans le panier à couverts ou dans le compartiment à détergent sur la porte. Attendez cinq minutes, puis ouvrez doucement la porte du lave-vaisselle pour jeter un œil au fond de la cuve.

Si la pastille posée dans la cuve ou le panier a presque disparu, le test est parlant : elle a fondu pendant le prélavage, alors que l’appareil ne fait qu’asperger et évacuer l’eau sale. Toute cette eau savonneuse est déjà passée par le filtre et la pompe de vidange, puis partie à l’égout. La phase de lavage principal démarre ensuite… avec peu ou pas de détergent.

Pastille dans la cuve, panier à couverts ou compartiment : ce qui change vraiment

Un cycle de lave-vaisselle se déroule toujours en plusieurs étapes. Les premières minutes servent à décoller les salissures avec un prélavage tiède, vite évacué. Vient ensuite le cycle de lavage principal : eau chaude à 50–65 °C, bras d’aspersion qui tournent à plein régime, détergent concentré qui agit sur la graisse.

Le compartiment à pastille sur la porte n’est pas un gadget. Il reste verrouillé pendant le prélavage, puis s’ouvre au bon moment pour laisser tomber la pastille tout-en-un dans une eau propre et chaude. C’est là qu’elle est la plus efficace, surtout sur un programme d’au moins 60 minutes. Sur un cycle très court, mieux vaut parfois une poudre ou un gel, actifs dès les premières secondes. Et en eau calcaire, même avec des pastilles tout-en-un, l’ajout de sel régénérant reste utile.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie ≈ 1 mois/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le test des 5 minutes montre si la pastille se dissout pendant le prélavage, au moment où l’eau est aussitôt évacuée, ou si elle est libérée au début du lavage principal, quand l’eau est chaude et propre. En vérifiant ce timing, vous alignez l’action du détergent sur la phase vraiment utile du cycle et arrêtez de payer pour des pastilles qui partent à l’égout. 💡 Le petit plus : ce contrôle se fait en une soirée, sur n’importe quel modèle de lave-vaisselle, sans outil ni réglage, et le résultat se voit immédiatement à l’œil nu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à mettre systématiquement la pastille dans la cuve ou le panier à couverts, ou transformer une solution de secours (pastille dans le panier quand le bac est en panne) en habitude permanente.

Les 3 erreurs classiques avec les pastilles (et comment les corriger aujourd’hui)

Ces mauvais gestes coûtent cher sur l’année. Entre 28 et 60 € de budget pastilles, gaspiller quelques lavages chaque mois revient vite à perdre l’équivalent d’un mois complet de cycles payés pour rien.

La première erreur, c’est de jeter la pastille directement dans la cuve pour gagner du temps. La seconde, la glisser dans le panier à couverts en pensant la placer “au plus près” des assiettes : elle fond trop tôt et peut même bloquer un bras de lavage, le filtre ou la pompe de vidange. La troisième, oublier de sécher et de nettoyer le compartiment à détergent : une pastille collée ne tombe pas quand la trappe s’ouvre. Le bon réflexe : toujours utiliser le compartiment sec, vérifier qu’aucun couvert ne gêne son ouverture et, en cas de blocage répété, nettoyer le mécanisme plutôt que déplacer la pastille ailleurs.