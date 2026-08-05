Canapé taché : ne frottez plus à l’eau savonneuse avant d’avoir lu ce code d’entretien caché, sinon vous le ruinez
Le jour où une propriétaire retourne le coussin de son salon, la lettre S cousue dessous révèle enfin pourquoi son canapé se couvre d’auréoles. Que cachent vraiment ces codes W, S, WS, X qui décident de la manière de le nettoyer ?
Les taches semblaient disparaître, puis revenaient en cercle gris, un peu plus large, un peu plus moche à chaque nettoyage. À chaque fois, même réflexe : une bassine, de l’eau tiède, un peu de savon, un bon coup d’éponge sur le canapé. L’odeur de propre rassurait, mais les coussins finissaient par ternir, durcir, gondoler par endroits.
Un matin, en cherchant une fermeture éclair coincée, un coussin se soulève un peu trop. Là, une étiquette blanche, cachée dessous. Une seule lettre en majuscules : S. Et, en minuscule, une mention que tant de propriétaires de canapé ignorent encore. Cette mystérieuse lettre, qui existe aussi en W, WS ou X, change complètement la façon de traiter la moindre goutte de café renversée.
Le jour où j’ai retourné le coussin : pourquoi mon eau savonneuse a ruiné le canapé
Dans cette histoire bien réelle, tout commence par une bonne intention. « Je frottais toujours les taches à l’eau savonneuse, comme sur mes vêtements », confie la propriétaire. Sauf qu’un canapé n’est pas un tee‑shirt. À force de passer l’éponge, le tissu a perdu sa douceur, les assises ont ondulé, et les taches, au lieu de disparaître, se sont fixées en grandes auréoles disgracieuses.
Le jour où le coussin est retourné, tout s’éclaire : la lettre S cousue sur l’étiquette signifie « nettoyage à sec uniquement ». Pas une goutte d’eau tolérée. Sur ces tissus, l’eau fait migrer les colorants, déforme certaines fibres et laisse des traces nettes au séchage. Le savon, lui, laisse des résidus qui accrochent la poussière et foncent encore plus la zone déjà abîmée.
Cette petite étiquette cachée décide de tout : où la trouver et comment la lire
Sur la plupart des canapés vendus en France, une étiquette d’entretien se cache sous les coussins, sous l’assise ou à l’intérieur d’une housse. Il faut parfois tout déhousser pour la voir. Un côté peut parler seulement du rembourrage, l’autre du tissu extérieur. Avant de sortir le seau d’eau, mieux vaut prendre dix secondes pour lire la bonne face et repérer la fameuse lettre.
Quatre lettres existent : W, S, WS et X. W autorise l’eau, avec un détergent doux et une microfibre bien essorée. S impose un nettoyage à sec avec un solvant spécial, jamais d’eau. WS laisse le choix entre les deux méthodes, à condition de ne jamais détremper. X ne supporte qu’un passage d’aspirateur ou une brosse douce. Tant que le « code S canapé » apparaît sur cette étiquette, l’éponge humide doit rester dans le placard.
Avant d’acheter un nouveau canapé : pourquoi demander son code d’entretien peut vous sauver des centaines d’euros
Au moment de choisir un nouveau canapé, le regard va d’abord vers la couleur, la forme, le prix. Pour la tranquillité au quotidien, une autre question change tout : « Quel est le code d’entretien du tissu ? ». Une famille avec enfants ou animaux gagnera à privilégier un code W ou WS, plus tolérant à l’eau. Ceux qui craquent pour un beau modèle en code S doivent accepter une règle d’or : solvants uniquement et, en cas de gros dégât, appel rapide à un professionnel plutôt qu’à la shampouineuse.
En bref
- 🛋️ Une propriétaire réalise, en retournant un coussin de canapé, que la lettre S de l’étiquette d’entretien explique ses auréoles et tissus gondolés.
- 🧽 Les codes W, S, WS et X présents sur l’étiquette du canapé indiquent précisément si l’eau savonneuse, les solvants ou l’aspirateur sont autorisés.
- ⚠️ Mal interpréter un code S canapé peut suffire à ruiner un tissu coûteux, alors que quelques réflexes simples changent totalement l’issue d’une tache.
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