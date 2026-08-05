Ces galettes alsaciennes courgettes-pommes de terre : le geste interdit qui ruine tout le croustillant

En Alsace, ces Grumbeerekiechle marient courgettes et pommes de terre en galettes dorées qui croustillent à la fourchette. Quels gestes changent tout à la poêle ?

Une croûte dorée qui craque à la fourchette, un cœur moelleux, l’odeur de l’ail qui s’échappe de la poêle : ces galettes alsaciennes transforment courgettes et pommes de terre en comfort food d’été.

Mais on connaît aussi la version ratée : galettes qui se défont, huile qui stagne dans l’assiette. Avec les Grumbeerekiechle, on vise l’inverse ; tout tient dans quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme + 1 courgette moyenne + 1 oignon

✅ 1 œuf + 40 g de farine + 1 gousse d’ail

✅ Herbes fraîches (ciboulette ou persil), noix de muscade, piment d’Espelette, sel, poivre

✅ Huile neutre pour la cuisson, fromage frais, saumon fumé, salade verte

Grumbeerekiechle : la recette alsacienne des galettes croustillantes aux courgettes et pommes de terre

En Alsace et en Lorraine, ces galettes portent un nom qui dit tout : Grumbeerekiechle, « galettes de pommes de terre ». Ici, on les revisite avec de la courgette, sans rien perdre de leur côté rustique et généreux.

La pomme de terre donne la tenue et l’amidon, la courgette ajoute le fondant. L’œuf et la farine lient ; l’oignon, l’ail, les herbes, la muscade et le piment d’Espelette apportent le relief aromatique.

Grumbeerekiechle : la recette alsacienne des galettes croustillantes aux courgettes et pommes de terre

Pour des grumbeerekiechle courgettes pommes de terre vraiment croustillants, tout commence à la râpe. On choisit les gros trous, puis on sale légèrement la courgette et l’oignon avant de les presser. Cette étape retire l’excès d’eau ; sinon, les galettes s’étalent et boivent l’huile.

Côté cuisson, feu moyen-vif et fine couche d’huile suffisent. Les galettes restent petites ; on en cuit trois ou quatre par poêle et on ne les retourne qu’une fois, quand le dessous se détache nettement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper pommes de terre, courgette et oignon à gros trous ; saler courgette et oignon, laisser 10 minutes puis presser fortement. Technique : Mélanger légumes égouttés, œuf, farine, ail râpé, herbes, muscade, piment, sel et poivre jusqu’à obtenir une pâte homogène. Cuisson : Chauffer une grande poêle huilée ; déposer des cuillerées de pâte, aplatir et cuire 2 à 3 minutes par face. Finition : Poser les galettes dorées sur papier absorbant et servir aussitôt avec fromage frais, saumon fumé et salade verte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Essorer les légumes et mettre plus de pommes de terre. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de fromage râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire sans avoir pressé les légumes.

Grumbeerekiechle : la recette alsacienne des galettes croustillantes aux courgettes et pommes de terre

Ces galettes se dégustent brûlantes, juste sorties de la poêle, avec fromage frais et lanières de saumon fumé. Une salade verte ou des crudités suffisent pour un repas d’été.

On peut les garder quelques heures puis les réchauffer 8 minutes à 180 °C sur une plaque pour réveiller le croustillant, ou les servir froides avec un dip au yaourt et aux herbes.