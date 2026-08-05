Pâtes à la crème de courgette en 20 min : ce secret évite la sauce fade et fait tout le monde se resservir

En moins de 20 minutes, ces pâtes à la crème de courgette transforment un soir de semaine en vrai dîner réconfortant à la maison. Une simple astuce de cuisson suffit pour faire aimer la courgette à toute la famille, même aux enfants les plus sceptiques.

L’odeur de l’ail qui dore doucement dans l’huile d’olive, le petit parfum de basilic qui monte avec la vapeur, la sauce vert pâle qui nappe les pâtes… Ces pâtes à la crème de courgette ont tout du plat du soir réconfortant. La courgette disparaît presque, fondue dans une crème veloutée, pendant que le parmesan apporte ce côté fromager qui fait craquer tout le monde.

En semaine, on n’a pas une heure devant soi. Pourtant, avec une bonne organisation, cette recette de pâtes crémeuses aux courgettes se prépare en moins de 20 minutes, pour environ 2 € par personne. Fini la sauce fade ou aqueuse ; ici, la courgette devient une crème onctueuse que même les enfants adorent. On passe à la méthode qui garantit les assiettes raclées et les invités qui se resservent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes (rigatoni, penne ou spaghetti), cuites al dente

✅ 800 g de courgettes, 1 oignon moyen, 3 gousses d’ail

✅ 200 ml de crème fraîche entière , 100 g de parmesan râpé

, 100 g de parmesan râpé ✅ 4 c. à soupe d’huile d’olive, basilic, 1 citron, sel, poivre, 30 g de pignons de pin

Les ingrédients pour des pâtes à la crème de courgette vraiment crémeuses

Le secret de ce plat de pâtes réconfortant tient au ratio. On mise sur deux fois plus de courgettes que de pâtes : 800 g pour 400 g de rigatoni ou spaghetti. La courgette devient la base d’une vraie sauce, pas un simple accompagnement.

La crème fraîche entière apporte le moelleux sans alourdir, car sa quantité reste modérée. Le parmesan râpé renforce le goût et aide à lier la sauce. Avec le basilic et le zeste de citron, on obtient une sauce de courgette pour pâtes très parfumée, qui ne laisse aucune chance aux assiettes qui reviennent à moitié pleines.

La méthode express en moins de 20 minutes

Pour rester sous les 20 minutes, tout se joue en parallèle. On lance l’eau des pâtes dès le début, on coupe les courgettes pendant que ça chauffe, puis on fait dorer l’ail et l’oignon pendant que les pâtes cuisent. Les courgettes sont d’abord saisies à feu vif, puis laissées à compoter pour concentrer leurs saveurs et éviter une texture aqueuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter un grand volume d’eau salée à ébullition. Laver les courgettes, les couper en petits dés, émincer l’oignon et hacher l’ail. Plonger les pâtes et les cuire al dente. Technique : Dans une grande poêle, faire revenir oignon et ail dans l’huile d’olive. Ajouter les courgettes, saler, poivrer, saisir à feu vif 2 minutes puis laisser fondre 8 à 10 minutes jusqu’à ce qu’elles compotent et que l’eau se soit évaporée. Cuisson : Prélever environ les deux tiers des courgettes, mixer avec la crème et la moitié du parmesan pour obtenir une crème de courgette onctueuse. Détendre avec un peu d’eau de cuisson des pâtes si besoin. Finition : Verser la sauce dans la poêle, ajouter les pâtes égouttées, le reste des courgettes et du parmesan. Mélanger sur feu doux avec un peu d’eau de cuisson pour créer une émulsion brillante, puis ajouter zeste et jus de citron, basilic et pignons grillés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≤ 20 min 🔍 Le secret de l’expert On laisse vraiment les courgettes compoter pour concentrer leur goût, puis on les mixe avec la crème et le parmesan. La magie opère quand cette crème se lie avec l’eau de cuisson des pâtes riche en amidon ; cette combinaison crée une sauce veloutée, sans grumeaux, qui accroche parfaitement aux pâtes courgettes parmesan. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de pignons grillés à sec et un zeste de citron supplémentaire au moment du service. On peut aussi mixer quelques feuilles de basilic cru avec la sauce pour rappeler un pesto doux que les enfants adorent. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir les courgettes dès le début ou les cuire à l’eau. Elles se gorgent de liquide, la sauce devient fade. On évite aussi de jeter toute l’eau de cuisson des pâtes et d’ajouter le jus de citron en plein gros bouillon, sous peine de sauce qui se sépare.

Variantes et conservation de ces pâtes à la crème de courgette

Pour une version plus légère, on peut remplacer une partie de la crème par du lait ou un bouillon de légumes, en gardant la même technique de liaison avec l’eau des pâtes. Les amateurs de fromage peuvent ajouter un peu de ricotta ou de feta émiettée au moment de servir.

La sauce de courgette se garde 2 jours au réfrigérateur dans un bocal. On la réchauffe doucement avec un filet d’eau ou de crème. Les restes de recette rapide courgettes pâtes se tiennent bien au micro-ondes ou à la poêle, toujours avec une cuillerée d’eau pour redonner du liant.