Fin août : si vous ne rentrez pas ces 3 récoltes du potager à temps, les premières pluies ruineront des mois de travail

Entre fin août et les premiers orages, ail, oignons, courgettes et pommes de terre jouent leur conservation au potager. Quels gestes poser avant que la pluie ne tranche à votre place ?

Fin août, le potager semble encore plein de promesses : feuillages bien verts, courgettes qui gonflent, tiges d’ail qui jaunissent doucement. On se dit que l’on ramassera tout « la semaine prochaine », entre deux bains de mer ou la rentrée des enfants. Puis les premières pluies arrivent, la terre se gorge d’eau et, en quelques jours, des mois de culture se jouent sans vous.

Car trois récoltes très précises basculent exactement à ce moment-là : **ail**, **oignons**, **courgettes** et premières **pommes de terre** passent de parfaites à gâchées en un claquement de doigts. Une fois les orages de fin d’été installés, ce n’est plus vous qui décidez de ce qui ira au cellier, mais l’humidité du sol… et ce que la météo a décidé de sauver.

Fin août : quand la météo prend la main sur vos récoltes

Entre la mi-août et le début septembre, le sol passe souvent du sec à la véritable éponge. Pour l’**ail**, les **oignons** et les **pommes de terre de conservation**, cette eau en excès est un poison silencieux : les bulbes se ramollissent, les tubercules s’abîment, les maladies de stockage s’installent. À l’inverse, la **courgette** ne craint pas tant la pluie que le temps qui file, avec des jours qui raccourcissent et une production qui ralentit.

La fenêtre de tir a été étonnamment courte chaque année : quelques jours après que le feuillage d’ail et d’oignon s’est couché, quelques jours entre la pomme de terre encore primeur et celle dont la peau tient parfaitement au pouce, à peine 48 heures entre la petite courgette de la taille de la main et la massue qui bloque la plante. Passé ce cap, on récolte encore, mais moins bon, moins longtemps… parfois pour moitié moins de volume.

Ail, oignons, pommes de terre, courgettes : les bons gestes… et nos ratés

Nous avons tous déjà laissé des bulbes en terre « pour qu’ils grossissent encore un peu » et retrouvé, après un épisode pluvieux, des **oignons** au collet spongieux ou un **ail** qui a mal séché. Le bon signal ? Feuillage jauni et couché pour l’oignon, au moins deux tiers de feuilles sèches pour l’ail. Ce jour-là, par temps sec, on arrache, on aligne au jardin pour deux à trois jours de ressuyage, puis on range aussitôt en cagettes dans un endroit sec et ventilé. Même logique pour les premières **pommes de terre** : feuillage jauni, peau qui ne se retire plus en frottant du pouce, et surtout arrachage avant que la parcelle ne se transforme en gadoue.

Pour les **courgettes**, l’ennemi est la paresse bien compréhensible de fin d’été. Nous avons tous déjà retrouvé un fruit énorme caché sous les feuilles. Pourtant, une courgette cueillie autour de 15–20 cm, tous les deux ou trois jours, reste tendre et maintient la plante en pleine production. Laisser une géante de 40 cm sur le pied a déjà coupé net la floraison chez plus d’un jardinier : la plante a cru avoir terminé sa mission de reproduction, et fin août ne laisse plus le temps de rattraper cette pause.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 1 heure 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous récoltez pile au bon stade de maturité, juste avant que la terre détrempée n’abîme bulbes et tubercules, tout en continuant à stimuler vos courgettes grâce à des cueillettes très régulières. 💡 Le petit plus : prévoyez d’avance l’espace de séchage (grillage, cagettes, vieille étagère) pour rentrer vos récoltes en quelques minutes si un orage est annoncé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser ail, oignons et pommes de terre en terre pendant plusieurs jours de pluies annoncées en espérant « un meilleur moment » plus tard.

Votre nouveau rituel de fin août

Dès maintenant, la vraie clé consiste à regarder la météo à 7 ou 10 jours et à caler vos récoltes sur la prochaine fenêtre vraiment sèche, même courte. Un créneau d’un ou deux jours suffit pour arracher **ail** et **oignons** au bon stade, tester quelques pieds de **pommes de terre**, lancer une tournée intensive de **courgettes**, puis tout installer au sec dans cave ou cellier bien ventilés. D’ailleurs, ce petit rituel de fin août s’est rapidement transformé chez de nombreux jardiniers en assurance-hiver : chaque année, les premières pluies sont arrivées sans stress, les cagettes déjà pleines, et les étagères garnies de légumes sains jusqu’au printemps.