Pommes de terre : cette erreur d’arrosage ruine vos récoltes et favorise le mildiou, voici le bon geste

Entre sécheresses, restrictions d’eau et mildiou, l’arrosage des pommes de terre devient un exercice délicat pour les jardiniers. Quels gestes adopter pour nourrir les tubercules sans gaspiller ni les fragiliser ?

L’été, beaucoup de jardiniers voient leurs rangs de pommes de terre flétrir malgré des arrosages appliqués. Feuilles tachées, tubercules fendus, mildiou après l’orage : le problème vient rarement de la variété, mais presque toujours de la façon d’arroser.

Car l’arrosage des pommes de terre ne supporte ni les automatismes ni l’à-peu-près. Tout se joue au bon moment, à la bonne dose et au bon endroit pour nourrir les tubercules sans les faire pourrir ; quelques repères simples suffisent à changer la donne.

Arrosage des pommes de terre : pourquoi chaque goutte compte

Sous nos étés de plus en plus secs, chaque litre versé doit vraiment servir. Trop d’eau garde le sol gorgé, asphyxie les racines, fragilise les tubercules et favorise les champignons. Un feuillage souvent mouillé offre en plus au mildiou le film d’eau dont il a besoin.

À l’inverse, un manque d’eau quand les pommes de terre grossissent donne de petits tubercules, parfois crevassés. Nous avons tous déjà arrosé « au feeling », mais des étés plus chauds imposent désormais des gestes plus précis.

Quand et comment arroser sans stresser vos plants

Les trois premières semaines après plantation, la culture se contente généralement de l’humidité du sol : si, enfonçant le doigt à quelques centimètres, la terre paraît fraîche, nul besoin d’arroser. De la troisième à la sixième semaine, on garde simplement un sol « frais », jamais détrempé.

À partir de la septième semaine, les besoins explosent, surtout dès la floraison, quand les tubercules se forment puis grossissent. En été sec, mieux vaut un ou deux arrosages copieux par semaine, environ 3 à 5 litres d’eau par plant, toujours au pied et de préférence le matin ; un tuyau microporeux ou un goutte-à-goutte facilite ce travail sans mouiller le feuillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Jusqu’à -30 % d’arrosages 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrosages copieux mais espacés, réalisés au pied le matin, associés au buttage, au paillage et aux tontes de gazon enterrées, gardent le sol humide en profondeur tandis que le feuillage reste sec et beaucoup moins exposé au mildiou. 💡 Le petit plus : Enterrer les tontes au buttage transforme un déchet en engrais doux et réduit vraiment la corvée d’arrosoir tout l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser un peu tous les soirs en mouillant le feuillage, surtout après un orage.

Paillage et tontes de gazon : l’allié secret de vos patates

Pour limiter les arrosages, le paillage est un allié précieux. Paille, feuilles mortes ou tontes sèches freinent l’évaporation et évitent les éclaboussures de terre sur le feuillage. Astuce bio maligne : au buttage, enterrer 3 à 5 cm de tontes de gazon non traitées sous la butte ; cette réserve retient l’humidité, nourrit la vie du sol et peut réduire d’environ un tiers la fréquence des arrosages.

Comme toujours au potager, la nuance fait la différence. Pas de gazon issu d’une pelouse traitée, pas de couche supérieure à 5 cm pour éviter l’échauffement, et, avant chaque arrosage, un rapide contrôle s’impose : soulever le paillage, tester la terre à 5 cm, observer le feuillage au matin et, en cas de taches brunes après un orage, couper les feuilles atteintes puis suspendre l’arrosage manuel le temps que le sol ait ressuyé.