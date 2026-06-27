Jardin : ces plantes très courantes peuvent fissurer vos murs et soulever votre terrasse sans que vous le sachiez

Grands arbres, lierre, bambou… certaines plantations deviennent de vraies menaces pour vos murs, dalles et canalisations. Quelles plantes à ne pas planter près de la maison et quels réflexes adopter pour éviter les mauvaises surprises ?

Façade tapissée de vert, terrasse fraîche sous un grand arbre… Sur les photos, c’est un rêve. Dans la vraie vie, certaines plantes transforment ce décor en cauchemar, entre dalles soulevées, crépi arraché et canalisations bouchées.

Autour de la maison, toutes les plantes ne se valent pas. Certaines protègent du soleil et du vent, d’autres exercent une vraie pression sur le bâti. Racines traçantes, crampons, ventouses… ces systèmes d’accroche sont à la base des plantes à ne pas planter près de la maison ou, du moins, à tenir à distance.

Racines, crampons, ventouses : ce que vos murs subissent vraiment

Les racines classiques s’enfoncent sous terre pour nourrir l’arbre ; chez un saule pleureur ou un peuplier, elles ont parcouru plusieurs dizaines de mètres à la recherche d’eau, au risque de fissurer canalisations, murets ou dalles. Les rhizomes du bambou, eux, sont de vraies tiges souterraines qui filent à l’horizontale avant de ressortir plus loin.

À l’inverse, les crampons et ventouses agissent en surface. Le lierre accroche ses petites racines le long des joints et se glisse dans la moindre fissure. La vigne vierge de Boston utilise des ventouses qui collent au crépi et laissent des traces au décrochage. Mal contrôlés, ces végétaux peuvent aussi soulever tuiles et boucher gouttières.

Ces plantes qui menacent directement votre maison

Plantés trop près, les grands arbres à racines puissantes comme le saule pleureur, le figuier, le peuplier noir, l’eucalyptus ou le robinier faux-acacia s’attaquent aux sols fragiles. Leur système racinaire a déjà soulevé des trottoirs, déformé des terrasses et profité de microfissures pour agrandir des faiblesses dans des maçonneries anciennes.

Nous avons tous déjà rêvé d’un mur romantique couvert de lierre ou de vigne vierge. Pourtant, leurs crampons élargissent les joints dégradés et peuvent décoller peinture et enduits, surtout sur façades anciennes. La bignone et la glycine, très vigoureuses, ajoutent un poids important sur treillis et avancées de toit. Quant au bambou commun, ses rhizomes se sont souvent glissés sous clôtures, allées et terrasses, qu’ils ont fini par soulever.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection du bâti Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant les grands arbres à bonne distance des fondations, en guidant les grimpantes sur un treillis décollé du mur et en entourant bambous ou bignones d’une barrière anti-rhizomes enterrée sur 60 à 70 cm, racines et crampons n’atteignent plus canalisations, crépi ni joints fragiles. 💡 Le petit plus : choisir des arbustes non envahissants près de la façade et réserver les espèces vigoureuses au fond du jardin limite les risques tout en gardant un extérieur très végétal. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : coller lierre, vigne vierge ou bambou contre une façade fissurée en pensant qu’un simple film géotextile suffira à les contenir.

Les bons réflexes pour garder une maison saine et un jardin luxuriant

Avant de planter, mieux vaut imaginer la plante à taille adulte. Les spécialistes recommandent de laisser au moins la largeur finale de la touffe entre façade et arbuste, soit environ un mètre pour les petits sujets. Les grimpantes se fixent sur un support désolidarisé du mur, placé à quelques centimètres du crépi.

Ensuite, tout se joue sur l’entretien et la vigilance régulière :

tailler chaque année lierre, bignone ou vigne vierge pour les tenir loin des gouttières, tuiles et aérations ;

poser une vraie barrière anti-rhizomes autour des bambous et surveiller l’apparition de rejets au pied des terrasses ;

inspecter murs et allées : dès qu’une fissure s’ouvre ou qu’une dalle se soulève, intervenir ou faire appel à un professionnel.