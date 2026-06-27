Courgettes affaissées à midi : cette erreur d’arrosage gaspille 50 % d’eau, les maraîchers misent sur une autre heure

Sous la canicule, mes courgettes s’affaissaient chaque midi malgré des arrosages répétés au potager. Jusqu’au jour où un maraîcher m’a confié l’heure idéale pour les sauver.

Fin juin, au potager, la scène se répète : à midi, les feuilles de courgette pendent, les tiges semblent molles, et l’on vide l’arrosoir en urgence, en plein soleil. Sous la canicule, ce réflexe rassure, mais il gaspille l’eau et fragilise les plants, alors que chaque litre compte.

Un maraîcher a un jour résumé la situation d’une phrase désarmante : ce n’était pas la quantité d’eau qui posait problème, mais le moment choisi. Avec leurs racines superficielles, les courgettes ne supportent ni la sécheresse ni les bains prolongés. Toute la différence tient à l’heure idéale pour arroser les courgettes… et elle n’est pas celle que l’on croit.

Pourquoi vos courgettes s’affaissent à midi sans manquer forcément d’eau

Nous avons tous déjà cru voir nos plants au bord de la soif en plein après-midi. En réalité, le flétrissement de midi correspond souvent à un stress thermique : les larges feuilles se ramollissent pour limiter la transpiration, puis se redressent quand l’air se rafraîchit. Même bien arrosée, une courgette peut s’affaisser quelques heures, simplement pour se protéger de la chaleur.

Pour savoir si vos courgettes ont vraiment soif, mieux vaut regarder le sol que les feuilles. Enfoncez une tige ou un doigt à 15 à 20 cm ; si la terre est fraîche et colle, l’eau est encore présente, la plante subit surtout la chaleur. Si elle s’effrite et tombe en poussière, le manque d’eau est réel.

L’heure idéale pour arroser les courgettes, révélée par les maraîchers

Arroser en plein midi, nous l’avons tous fait… et c’est là que tout se complique. Sous le soleil et le vent, jusqu’à 40 à 50 % de l’eau versée s’évaporent avant d’atteindre les racines, voire 60 % en pleine canicule. Les maraîchers visent donc le matin, entre 5 h et 9 h, voire jusqu’à 10 h : le sol est frais, l’air doux et l’évaporation minimale.

En été, un à deux arrosages copieux par semaine suffisent en pleine terre, à condition de vérifier l’humidité à 4 ou 5 cm. Quand les températures dépassent 30 °C plusieurs jours, mieux vaut arroser en profondeur tous les deux jours, environ 5 à 7 litres par pied. Le soir, gardez un créneau de secours, entre 18 h et 20 h, en arrosant strictement au pied pour laisser le feuillage sec et limiter l’oïdium.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le matin, l’air est frais : l’eau atteint les racines sans s’évaporer. 💡 Le petit plus : Laisser l’eau du robinet tiédir dans l’arrosoir avant d’arroser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser à midi, en mouillant le feuillage et un sol laissé nu.

Faire durer la fraîcheur : paillage, arrosoir malin et petits gestes

Autre secret des maraîchers pour l’arrosage des courgettes en canicule : garder le sol couvert. Un paillage de 5 à 10 cm réduit l’évaporation de 30 à 70 % et garde les racines au frais. Une bouteille plastique enterrée et percée fait ensuite descendre l’eau lentement en profondeur, avec jusqu’à 50 % d’eau économisée.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Arrosage d’été : la meilleure heure pour des concombres et courgettes sains et productifs»