Les Français n’achètent plus leurs jardinières en jardinerie : ce bricolage en bois quasi gratuit les remplace

En 2026, de plus en plus de jardiniers boudent les bacs en plastique des jardineries pour fabriquer une jardinière en palette sur mesure. Entre économie, écologie et déco, cette tendance cache pourtant quelques pièges à éviter.

Dans les allées des jardineries, les jardinières en plastique alignées restent souvent à leur place. Entre hausse des prix et envie de consommer autrement, dépenser 30 € pour un simple bac commence à sembler bien excessif.

À la place, une idée a gagné les balcons et terrasses : fabriquer soi‑même une jardinière en palette, à partir de bois récupéré. Solution zéro déchet, presque zéro euro et très déco… à condition de choisir la bonne palette et le bon montage.

Pourquoi la jardinière en palette a détrôné celles du commerce

En magasin, une jardinière en bois d’entrée de gamme dépasse facilement 30 € l’unité. Avec une simple palette Europe récupérée gratuitement et marquée HT, beaucoup de bricoleurs ont déjà construit des bacs solides pour presque rien, en utilisant des chutes de bois, quelques vis en inox et un morceau de géotextile.

Ce bricolage relève de l’upcycling : on offre une seconde vie à du pin qui aurait fini broyé, tout en évitant des bacs plastiques neufs. Attention cependant, une grande jardinière en palette bien équipée peut quand même coûter autour de 50 € et tiendra rarement plus de quelques années, quand un bac en cèdre bien conçu dépasse souvent la décennie.

Choisir la bonne palette et éviter les pièges les plus courants

Pour un carré potager ou des aromatiques, la sécurité du bois reste primordiale. Selon la norme ISPM‑15, il faut choisir une palette marquée HT, bois chauffé sans chimie, et éviter absolument les palettes marquées MB, traitées au bromure de méthyle.

Nous avons tous déjà repéré une palette abandonnée en se disant qu’elle ferait l’affaire. Pour éviter la déception une fois remplie de terre, mieux vaut traquer quelques erreurs typiques dès la récupération.

Palette sans marquage lisible, peinte ou souillée : danger inconnu pour le sol.

Bois fendu ou noirci, qui pourrit et se déforme dès l’hiver.

Bac monté sans géotextile, sans trous de drainage et avec des vis qui rouillent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie réalisée jusqu’à 30 € par bac 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode réutilise gratuitement une palette en pin : avec des vis en inox, un film géotextile et quelques trous, on obtient un bac stable. 💡 Le petit plus : Surélever la jardinière sur des cales ou briques aide le bois à sécher et fait souvent gagner une ou deux saisons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser une palette marquée MB ou oublier les trous de drainage expose à un bac toxique… ou transformé en flaque permanente.

Fabriquer une jardinière en palette en un week-end : les bons gestes

Une fois la bonne palette Europe trouvée, le chantier se termine facilement en un week‑end. On la démonte au pied‑de‑biche, on retire les clous, puis on coupe quatre planches pour les côtés et quelques lattes pour le fond, vissées sur des tasseaux d’angle avec des vis en inox.

À l’intérieur, on agrafe un film de géotextile ou un textile non tissé, avant de percer plusieurs trous au fond et de verser une couche de billes d’argile. La jardinière se remplit ensuite d’un bon terreau et accueille géraniums, fraisiers, salades ou un mini carré d’herbes, en version balcon ou jardinière surélevée près de la cuisine.