Terrasse : ces 5 transats colorés font oublier vos chaises en plastique et transforment tout sans exploser le budget

Chaises en plastique jaunies, terrasse tristoune et invités gênés : le décor est planté. Place au transat de jardin coloré qui promet un vrai avant/après cet été.

Au moment de rouvrir le cabanon, la scène se répète : les chaises de jardin en plastique blanc sont jaunies, rayées, parfois fissurées. On les frotte, rien n’y fait, la terrasse garde cet air de camping fatigué. Pendant ce temps, les massifs débordent de couleurs… que ce vieux mobilier n’arrive plus à suivre.

Bonne nouvelle : la tendance du moment mise sur le transat de jardin coloré, en aluminium ou en résine tressée, avec toile technique anti-UV. Plus chic, plus durable, et terriblement photogénique. Reste à choisir le bon modèle pour transformer la terrasse en coin de paradis, sans exploser le budget ni passer ses week-ends à récurer.

Pourquoi dire adieu aux chaises en plastique blanc

Le plastique blanc a longtemps régné sur nos balcons, mais, comme le rappelle Maison 20 Minutes, « son principal défaut réside dans sa fâcheuse tendance à se dégrader sous l’action prolongée des ultraviolets ». Jaunissement, ternissement, microfissures : en quelques étés seulement, l’assise devient triste et peu rassurante quand on s’y installe.

Au-delà du look, cette usure oblige à racheter souvent, avec un vrai coût écologique. Maison 20 Minutes résume bien la différence : « Contrairement aux surfaces poreuses qui requièrent l’usage de produits chimiques polluants, l’aluminium et le textilène se contentent d’un simple nettoyage à l’eau savonneuse. »

Les bons matériaux pour un transat de jardin coloré vraiment durable

Nous avons tous déjà cédé à un bain de soleil bas de gamme, inconfortable et vite abîmé. Pour passer un cap, on vise une structure en aluminium, légère et insensible à la rouille, ou en résine tressée sur acier, plus chaleureuse. On ajoute une toile en textilène anti-UV, respirante, qui ne retient pas la chaleur et garde ses couleurs.

Côté confort, un dossier multi-positions permet d’alterner lecture, sieste et bronzage, tout en ménageant le dos. On privilégie des modèles pliables, faciles à ranger dans le garage ou le coffre. L’entretien, lui, se limite à un jet d’eau avec un peu de savon noir, plutôt qu’à de longues séances de nettoyage à genoux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durabilité Long terme 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant le plastique blanc par une structure en aluminium ou en résine tressée et une toile textilène anti-UV, on limite le jaunissement, les fissures et les taches. Le mobilier résiste mieux au soleil, reste confortable et ne demande qu’un entretien express. 💡 Le petit plus : Miser sur une même palette pour transats, coussins et pots de fleurs unifie visuellement la terrasse, même si tout ne vient pas du même magasin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser dehors toute l’année un transat d’entrée de gamme en plastique non traité contre les UV : il jaunit, se fragilise et doit être remplacé très vite.

Ces 5 transats de jardin colorés qui changent tout dès cet été

Place à la couleur pour réveiller la terrasse. Cinq profils de transats suffisent à tout changer : ils se déclinent souvent en aluminium ou résine tressée, avec toile textilène anti-UV, parfaits pour lézarder sans se ruiner en entretien.

Le duo pop orangé en métal, parfait pour dynamiser un petit balcon urbain.

Le charme végétal d’un transat en résine tressée, glissé sous les arbustes.

Le bain de soleil terracotta en aluminium, qui réchauffe les terrasses minérales.

L’esprit rétro multicolore, idéal pour une ambiance guinguette au bord de l’eau.

La douceur du vert sauge, parfaitement assortie au potager et aux grimpantes.

Petit bonus : en misant sur deux mêmes transats côte à côte, on crée un véritable lounge pour les apéros d’été. Quelques coussins imprimés, une guirlande lumineuse, et le jardin ressemble enfin aux pages déco qui font rêver toute l’année.