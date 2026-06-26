Mon voisin utilise cet accessoire de salle de bain sur ses fleurs de courgettes en canicule pour sauver sa récolte

En plein été, votre voisin s’active au coton-tige sur ses fleurs de courgettes, à l’aube, sur son balcon. Derrière ce rituel étrange se cache une méthode discrète pour sauver sa récolte malgré la chaleur.

Sur le balcon voisin, les feuilles de courgettes brillent encore de rosée quand, à l’aube, un geste intrigue : coton-tige en main, votre voisin glisse délicatement l’embout au cœur de chaque fleur jaune. De loin, on jurerait qu’il nettoie ses plantes, presque maniaque.

En réalité, il a simplement tiré les leçons des derniers étés caniculaires. Plants vigoureux, fleurs à gogo… et pourtant des mini-courgettes qui jaunissent et tombent sans jamais finir dans l’assiette. Si la chaleur a déjà ruiné vos récoltes, ce petit bâtonnet blanc pourrait bien devenir votre meilleur allié.

Quand le coton-tige remplace les abeilles épuisées par la chaleur

Quand le thermomètre grimpe, les grandes fleurs de courgettes se referment très vite et les abeilles désertent le jardin en pleine journée. Résultat : la rencontre entre le pollen et le pistil ne se fait plus, les fruits restent à l’état d’ébauche. Plusieurs médias rappellent qu’au-delà d’environ 32 °C, la viabilité du pollen diminue nettement et les fleurs deviennent presque stériles.

Certains jardiniers ont donc pris l’habitude de pratiquer la pollinisation manuelle des fleurs de courgettes. Même le chanteur Julien Doré s’y est mis, expliquant à 750g : « On se munit d’un coton-tige. On va venir prélever un petit peu de pollen sur la tige mâle… que vous allez mettre ensuite délicatement dans la fleur femelle. » Un geste tout simple, mais diablement efficace quand les butineurs se font rares.

Courgettes qui jaunissent, fleurs stériles : le signal d’alarme

Nous avons tous déjà eu ce moment de découragement devant de belles fleurs suivies de mini-courgettes qui se ramollissent, jaunissent puis chutent au sol. C’est le signe typique d’une fleur femelle mal fécondée, souvent à cause de la canicule et du manque d’abeilles. Pour agir au bon moment, il faut d’abord repérer qui est qui sur le plant. Les fleurs mâles sont portées par une tige fine, sans renflement. Les fleurs femelles, elles, se reconnaissent à la petite courgette déjà formée à leur base, comme le résume Julien Doré : « Comment reconnaître le mâle et la femelle ? La femelle, c’est tout simplement là où il y a déjà la courgette. »

Vos fleurs s’ouvrent tôt le matin puis se referment vite avec la chaleur.

Les mini-courgettes jaunissent et tombent régulièrement.

Vous voyez peu ou pas d’abeilles autour du potager au lever du jour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Coût Aucun achat de produit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pollinisation manuelle des fleurs de courgettes reproduit le travail des abeilles : le coton-tige prélève le pollen des fleurs mâles et le dépose directement sur le pistil des fleurs femelles à l’aube, quand elles sont encore bien ouvertes malgré la chaleur. 💡 Le petit plus : cette technique marche aussi très bien sur un balcon ou en pot, là où les pollinisateurs passent moins souvent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre la fin de la matinée, quand les fleurs sont déjà refermées ou flétries : le pollen n’est plus vraiment fertile et vos gestes resteront vains.

La technique du coton-tige, pas à pas pour sauver la récolte

Le bon créneau se situe à l’aube, quand les grandes trompettes jaunes sont bien ouvertes. Munissez-vous d’un coton-tige propre ou d’un petit pinceau souple. Repérez d’abord une fleur mâle, sur sa tige fine, puis une fleur femelle, reconnaissable à la mini-courgette. Frottez doucement l’embout sur les étamines chargées de poudre jaune, puis venez effleurer le cœur de la fleur femelle, en touchant le pistil tout autour.

Ce geste peut être renouvelé chaque matin dès qu’une nouvelle fleur femelle apparaît, surtout en période de canicule. En parallèle, un arrosage régulier le soir ou tôt le matin et un bon paillage gardent le sol frais et limitent le stress hydrique. Avec cette routine toute simple, vos fleurs de courgettes ont à nouveau toutes les chances de se transformer en beaux fruits bien formés.