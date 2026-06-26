Oubliez la mayonnaise : cette salade de pommes de terre légère évite l'erreur qui plombe tous vos barbecues

Entre braises qui crépitent et brochettes fumées, cette salade de pommes de terre sans mayonnaise promet un accompagnement frais. Vinaigrette moutarde-citron et herbes à foison allègent vos barbecues d’été sans sacrifier la gourmandise.

Oubliez la mayonnaise : la salade de pommes de terre légère qui suit vos grillades sans plomber le repas

Fin d’après-midi, les braises rougissent, la table se remplit de brochettes, et l’air sent le thym, le charbon et la viande grillée. Sur le buffet, la salade de pommes de terre arrive souvent en lourd bloc blanc, saturé de mayonnaise, que l’on finit par repousser après deux bouchées.

Pourtant, avec une salade de pommes de terre sans mayonnaise, on garde tout le côté généreux du grand saladier, mais sans la sensation de plat qui pèse sur l’estomac ni la peur qu’il tourne au soleil. Pommes de terre fondantes, herbes fraîches et vinaigrette moutarde-citron qui claque ; reste à maîtriser quelques gestes pour qu’elle suive toutes vos grillades sans jamais alourdir le repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine, grenailles)

✅ 1 oignon rouge moyen, 120 g de cornichons croquants

✅ Jus et zeste fin d’un citron non traité, 30 g de moutarde de Dijon, 90 ml d’huile d’olive, 15 ml de vinaigre de cidre

✅ 25 g de persil plat, 15 g de ciboulette, 10 g d’aneth ou basilic, 5 g de sel fin, poivre noir + options : câpres, feta, concombre, yaourt nature

Pourquoi la mayonnaise ruine vos salades de pommes de terre au barbecue

Sous la chaleur d’été, la mayonnaise forme un manteau gras qui étouffe tout : on ne sent plus le parfum du charbon ni celui des herbes. Et en restant longtemps dehors, cette sauce fragile supporte mal les variations de température.

À la place, une salade de pommes de terre sans mayonnaise se nappe d’une sauce vive au citron, à la moutarde et à l’huile d’olive. Elle enrobe sans masquer et laisse les notes fumées respirer.

Recette pas à pas : la salade de pommes de terre sans mayonnaise

On part de pommes de terre à chair ferme, cuites doucement dans l’eau froide salée pour qu’elles restent intactes. Puis on prépare une vinaigrette moutarde-citron bien émulsionnée, avant d’y mêler les pommes de terre encore tièdes, l’oignon rouge, les cornichons et une pluie d’herbes fraîches.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre entières dans l’eau froide salée jusqu’à tendreté. Technique : Émincer finement l’oignon, couper les cornichons, ciseler toutes les herbes. Cuisson : Fouetter moutarde, jus de citron, sel, poivre, puis émulsionner avec l’huile d’olive. Finition : Ajouter pommes de terre tièdes, oignon, cornichons et herbes, mélanger délicatement et rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Assaisonner des pommes de terre encore tièdes ouvre l’amidon et aide la vinaigrette à pénétrer jusqu’au cœur, surtout avec une cuillère d’eau de cuisson. Sans mayonnaise, l’émulsion reste légère et tient mieux au soleil. ✨ Le twist gourmand : Glisser une cuillère de jus de cornichons et quelques dés de feta pour un contraste acidulé et légèrement salin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pommes de terre après cuisson : on enlève l’amidon, la sauce glisse et la salade devient fade, même bien assaisonnée.

Variantes & accords : adapter la salade à vos brochettes, poissons ou légumes grillés

Concombre, câpres, feta ou une touche de yaourt léger.