Adieu le gaspacho : ce velouté glacé à la courgette en verrines change tout à l’apéro, si vous évitez ce mauvais réflexe

Pour vos soirées d’été, ce velouté de courgette glacé en verrines remplace le gaspacho banal. Texture velours, effet cocktail chic : vos invités seront bluffés.

Adieu le banal gaspacho : ce velouté de courgette glacé en verrines devient la star de l’entrée

Dans la chaleur du soir, ce n’est plus un banal gaspacho qui arrive, mais un verre vert tendre. On porte la verrine aux lèvres ; la courgette se fait crème, le citron claque, la menthe rafraîchit comme un souffle sous la tonnelle. Rien de lourd, juste une soupe froide de courgette qui glisse.

Ce velouté de courgette glacé ne se mange pas à la cuillère, il se sirote. Servi en verrines apéritives avec sa couleur de jardin et ses toppings croquants, il fait passer l’apéro en mode restaurant. On veut ce côté cocktail, cette texture velours obtenue par quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. s. d’huile d’olive

✅ 500 ml d’eau + cube de bouillon de légumes, sel, poivre

✅ 200 g de yaourt grec, zeste et jus de citron, menthe, basilic

✅ 60 g de feta, graines de courge, 1 concombre, piment d’Espelette

Pourquoi ce velouté glacé de courgette enterre le gaspacho classique

On oublie la tomate et l’ail crus du gaspacho pour une base beaucoup plus douce. Ici, la courgette mijote quelques minutes dans un bouillon de légumes parfumé, puis se fait battre avec du yaourt grec onctueux. Résultat : un velouté glacé plus rond, sans acidité agressive, qui reste ultra léger. La couleur vert vif attire, les toppings croquants (feta, graines de courge, concombre) finissent de convaincre.

Texture velours et glaçage express : la méthode inratable

La différence se joue ensuite au mixage. On utilise un mixeur / blender haute vitesse pour émulsionner longuement la soupe de courgette froide avec le yaourt et les herbes. Quand la texture devient miroir, on peut passer au chinois ; un soupçon de Piment d’Espelette & zeste de citron termine l’assaisonnement. Dernière étape clé : respecter un temps de repos au froid, puis un court passage au congélateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, les faire suer dans l’huile sans coloration, ajouter les courgettes en rondelles. Technique : Mouiller avec l’eau et le bouillon, laisser frémir 12 à 15 minutes, puis égoutter en gardant le jus. Cuisson : Mixer les courgettes avec yaourt grec, jus et zeste de citron, menthe, basilic ; ajuster la fluidité avec un peu de jus. Finition : Refroidir, glacer au congélateur 20 minutes, verser en verrines, ajouter feta, concombre, graines de courge et piment d’Espelette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Courgettes juste fondantes : elles gardent couleur et goût frais. Le mixage long avec le yaourt grec crée une émulsion ultra lisse. Le repos bien froid resserre la texture et diffuse menthe, basilic et citron. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une mini brochette concombre–feta–basilic sur chaque verre, ou quelques noisettes torréfiées, pour un contraste encore plus gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à gros bouillons, noyer le velouté d’eau ou ne pas goûter bien froid : tout devient fade, grisâtre, loin de l’effet cocktail attendu.

Conservation, dressage et variantes qui gardent l’esprit cocktail

Ce velouté de courgette en verrines se prépare la veille sans problème ; il se garde 48 heures bien filmé au réfrigérateur, à re-mixer rapidement avant service. On peut remplacer la feta par du chèvre frais, ou une partie du yaourt par lait de coco ou lait ribot, pour signer une autre soupe de courgette glacée tout en gardant l’esprit cocktail.