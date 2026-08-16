Velouté de courgettes trop liquide ? Cette erreur que tout le monde fait ruine vos soupes et se corrige en 1 geste

Vous rêvez d’un velouté de courgettes onctueux, mais votre soupe finit toujours en jus clair au fond de l’assiette ? Un simple réglage d’eau et de liant suffit à transformer ce classique du soir en crème veloutée qui tient jusqu’au lendemain.

Tout le monde couvre ses courgettes d’eau avant de mixer : c’est exactement ce qui donne un potage qui se délaye

Dans la casserole, ça sent la courgette, l’oignon, l’huile d’olive qui grésille. On s’attend à servir un velouté de courgettes onctueux, nappant sur la cuillère. Et puis, au moment de verser dans l’assiette, la soupe file comme de l’eau parfumée, presque transparente.

Le problème vient d’un réflexe que l’on a tous : recouvrir les courgettes d’eau, puis compter sur la crème pour épaissir. Avec un légume gorgé d’eau à plus de 94 %, ce geste transforme le potage en jus qui se délaye.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 1 pomme de terre (150 g) ou 2 c. à s. de riz rond ou 30 g de pain rassis

✅ 1 c. à s. d’huile d’olive ou 20 g de beurre, 400 ml de bouillon + 0 à 100 ml

✅ 40 à 60 g de fromage frais, sel, poivre, herbes fraîches

Pourquoi votre velouté de courgettes se transforme en jus

La courgette contient déjà plus de 94 % d’eau. Quand on la recouvre encore de liquide, on double l’eau dans la casserole et on obtient une soupe de courgettes trop liquide. La crème ajoute du gras mais ne lie pas : le velouté de courgettes qui se délaye reste fluide.

La méthode qui marche : suer, lier, mixer à chaud

Pour savoir comment épaissir une soupe de courgettes, on fait d’abord suer les légumes. Courgettes, oignon et ail cuisent à couvert, avec un peu de matière grasse et sans eau, jusqu’à devenir fondants. On ajoute alors un élément liant riche en amidon – pomme de terre, riz ou pain – puis 400 ml de bouillon à hauteur. Le mixage à chaud émulsionne amidon, eau et gras.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en dés ; émincer oignon et ail, tout mettre avec la matière grasse. Technique : Couvrir et laisser suer 10 à 15 minutes à feu doux, en remuant une ou deux fois. Cuisson : Ajouter l’élément liant, saler, verser 400 ml de bouillon à hauteur, cuire 10 à 12 minutes. Finition : Hors du feu, réserver un peu de liquide, mixer très chaud, incorporer le fromage frais, ajuster et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson des courgettes dans leur propre jus concentre les matières sèches. L’amidon de la pomme de terre, du riz ou du pain piège l’eau et, mixé brûlant avec le gras, donne un velouté qui tient. ✨ Le twist gourmand : Au fond du bol, une cuillerée de pesto, tapenade ou chèvre frais, puis le velouté brûlant par-dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer les courgettes sous l’eau puis ajouter beaucoup de crème : la soupe reste aqueuse et lourde.

Variantes & twists gourmands autour de la base

La base reste la même : peu d’eau et un liant. Ensuite, on joue sur les finitions : fromage frais, herbes, zeste de citron ou croûtons.

Sources Modes & Travaux

«Courgettes au potager pourquoi elles sont courtes et epaisses cette annee»