Velouté de courgettes trop liquide ? Cette erreur que tout le monde fait ruine vos soupes et se corrige en 1 geste
Vous rêvez d’un velouté de courgettes onctueux, mais votre soupe finit toujours en jus clair au fond de l’assiette ? Un simple réglage d’eau et de liant suffit à transformer ce classique du soir en crème veloutée qui tient jusqu’au lendemain.
Tout le monde couvre ses courgettes d’eau avant de mixer : c’est exactement ce qui donne un potage qui se délaye
Dans la casserole, ça sent la courgette, l’oignon, l’huile d’olive qui grésille. On s’attend à servir un velouté de courgettes onctueux, nappant sur la cuillère. Et puis, au moment de verser dans l’assiette, la soupe file comme de l’eau parfumée, presque transparente.
Le problème vient d’un réflexe que l’on a tous : recouvrir les courgettes d’eau, puis compter sur la crème pour épaissir. Avec un légume gorgé d’eau à plus de 94 %, ce geste transforme le potage en jus qui se délaye.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 800 g de courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail
- ✅ 1 pomme de terre (150 g) ou 2 c. à s. de riz rond ou 30 g de pain rassis
- ✅ 1 c. à s. d’huile d’olive ou 20 g de beurre, 400 ml de bouillon + 0 à 100 ml
- ✅ 40 à 60 g de fromage frais, sel, poivre, herbes fraîches
Pourquoi votre velouté de courgettes se transforme en jus
La courgette contient déjà plus de 94 % d’eau. Quand on la recouvre encore de liquide, on double l’eau dans la casserole et on obtient une soupe de courgettes trop liquide. La crème ajoute du gras mais ne lie pas : le velouté de courgettes qui se délaye reste fluide.
La méthode qui marche : suer, lier, mixer à chaud
Pour savoir comment épaissir une soupe de courgettes, on fait d’abord suer les légumes. Courgettes, oignon et ail cuisent à couvert, avec un peu de matière grasse et sans eau, jusqu’à devenir fondants. On ajoute alors un élément liant riche en amidon – pomme de terre, riz ou pain – puis 400 ml de bouillon à hauteur. Le mixage à chaud émulsionne amidon, eau et gras.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les couper en dés ; émincer oignon et ail, tout mettre avec la matière grasse.
- Technique : Couvrir et laisser suer 10 à 15 minutes à feu doux, en remuant une ou deux fois.
- Cuisson : Ajouter l’élément liant, saler, verser 400 ml de bouillon à hauteur, cuire 10 à 12 minutes.
- Finition : Hors du feu, réserver un peu de liquide, mixer très chaud, incorporer le fromage frais, ajuster et servir.
Variantes & twists gourmands autour de la base
La base reste la même : peu d’eau et un liant. Ensuite, on joue sur les finitions : fromage frais, herbes, zeste de citron ou croûtons.
Sources
En bref
- 🥣 À chaque dîner, la soupe de courgettes trop liquide frustre ceux qui espéraient un velouté de courgettes onctueux, épais et réconfortant.
- 🍲 Une autre manière de cuire les légumes et de doser le liquide change radicalement la texture, en jouant sur l’amidon et un mixage précis.
- ❗ Quelques ajustements subtils sur l’eau, le liant et le mixage suffisent à transformer la soupe en velouté qui reste dense après cuisson.
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