Vous laissez la pluie gâcher vos barbecues ? Ce gratin de pommes de terre au four façon barbecue met tout le monde d’accord

Quand la pluie éteint le barbecue, ce millefeuille de pommes de terre au four croustillantes et fondantes prend le relais, façon effet braise. Quels gestes donnent cette croûte dorée et ce cœur moelleux ?

La pluie se met à tomber, le barbecue reste sous sa housse et les brochettes ne verront jamais la braise. Pourtant, en cuisine, une autre scène se joue : beurre qui mousse, gousses d’ail qui chuchotent dans la poêle, thym qui parfume l’air. Le four chauffe doucement pendant que tout le monde s’installe, intrigué par cette bonne odeur.

À la place des grilles, on sort un plat fumant de pommes de terre au four croustillantes et fondantes, rangées en fines vagues serrées. Un millefeuille de pommes de terre qui claque sous la fourchette, avec ce faux goût de barbecue apporté par le paprika fumé. Reste à comprendre comment ce plan B devient le plat que tout le monde redemande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Belle de Fontenay…)

✅ 80 g de beurre doux, 20 cl de crème entière liquide, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 3 gousses d’ail, 2 branches de thym, 1 branche de romarin, 1/4 c. à café de muscade râpée

✅ 1 oignon jaune, 1 c. à café de paprika fumé, 30 à 40 g de parmesan ou comté, sel, poivre

Le plat qui sauve un barbecue sous la pluie

On parle ici d’un gratin façon millefeuille de pommes de terre, finement rangé comme chez le traiteur. Chaque tranche reste visible, légèrement ondulée, prête à craquer sous la fourchette. L’amidon de pomme de terre non rincé soude les couches avec la crème, pendant que le beurre à l’ail descend lentement jusqu’au fond du plat. Résultat : un accompagnement généreux qui remplace le barbecue annulé, à servir avec côtes de porc rôties, saucisses poêlées ou simples œufs au plat.

Les 4 gestes techniques qui changent tout (sans matériel de chef)

Premier geste : des tranches régulières d’environ 3 mm, de préférence à la mandoline, sans les rincer. Ce film d’amidon épaissit la crème et assure le fondant. Deuxième geste : faire infuser ensemble beurre, ail, thym, romarin, puis la crème avec muscade ; les parfums circulent dans tout le plat. Troisième geste : monter les couches serrées pour un vrai millefeuille de pommes de terre. Quatrième geste enfin : respecter la double cuisson lente puis coup de grill pour la croûte dorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, trancher les pommes de terre, beurrer et frotter le plat à l’ail, émincer l’oignon. Technique : Infuser doucement beurre, ail et herbes, chauffer la crème avec muscade, paprika fumé, puis laisser tiédir. Cuisson : Monter les couches serrées, napper de beurre et crème, couvrir d’alu et cuire 60 à 70 min à 170 °C. Finition : Passer 5 à 8 min sous le grill à 220–230 °C, ajouter confit d’oignons, fromage râpé, saler, poivrer, laisser 10 min de repos hors du four.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert On ne rince pas les tranches : l’amidon épaissit la crème et soude le millefeuille. La cuisson lente attendrit le cœur, le grill déclenche la réaction de Maillard et donne la croûte brune, tandis que le sel ajouté après cuisson préserve le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter du paprika fumé directement dans le beurre à l’ail, puis une fine couche de parmesan ou comté avant le grill. Servir avec une salade verte bien vinaigrée ou une petite salsa tomate-oignon. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer ou faire tremper les rondelles de pommes de terre. On perd l’amidon, le jus s’accumule et le gratin reste plat, sans ce côté crémeux et crousti-fondant.

Comment le préparer à l’avance, le réchauffer et l’associer à vos grillades

Ce plat supporte très bien l’anticipation. On peut le cuire complètement, le laisser refroidir, puis le remettre au four traditionnel à 170 °C, avant de redonner un bref coup de grill pour réactiver la croûte. Surtout pas de micro-ondes, qui ramollit tout. À table, on sert en pavés épais, coiffés de confit d’oignons, aux côtés de viandes saisies à la poêle ou au four ; l’esprit barbecue revient aussitôt, même sous une grosse averse.