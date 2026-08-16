Ce gratin pommes de terre-saumon du dimanche soir a conquis ma tribu : ne faites plus cette erreur à la cuisson
Entre la flemme du dimanche soir et les goûts de chacun, ce gratin pommes de terre-saumon a mis tout le monde d’accord à la maison. Quels gestes simples le rendent si fondant sans sécher le poisson ?
On ne fait plus que ce plat le dimanche soir : le gratin pommes de terre-saumon qui a conquis toute la tribu
Le dimanche soir, quand la maison se calme enfin, une odeur de crème chaude, d’aneth et de fromage qui gratine suffit à ramener tout le monde vers la cuisine. La vapeur s’échappe du four, les bords dorés crépitent encore dans le plat.
On voulait un plat unique, généreux mais simple, qui évite les négociations à table et les heures de cuisine. On a trouvé la solution dans un gratin pommes de terre saumon devenu notre rendez-vous du dimanche.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme
- ✅ 400 g de saumon frais sans peau
- ✅ Crème fraîche 25 cl, lait 10 cl, 1 c. à café de moutarde douce, 1 bouquet d’aneth, 1 échalote
- ✅ 120 g de fromage râpé, 20 g de beurre pour le plat, sel, poivre
Pourquoi ce gratin pommes de terre–saumon est devenu notre rituel du dimanche soir
En semaine, on improvise souvent ; le dimanche, on a envie d’un plat rassurant qui met tout le monde d’accord sans vider le frigo. Ce gratin mélange la douceur de la pomme de terre et le parfum délicat du saumon.
La crème fraîche, le lait et l’aneth créent une sauce onctueuse qui enrobe chaque rondelle. Le fromage forme une croûte dorée, bien gratinée, alors que le cœur reste fondant et moelleux, même pour ceux qui boudent le poisson.
La méthode inratable pour un gratin pommes de terre saumon fondant et gratiné
Tout se joue sur trois gestes simples : des rondelles de pommes de terre fines et pré-cuites, un saumon bien protégé au centre du plat, et une sauce crème–lait justement assaisonnée. Ensuite, le four fait le travail pendant que l’on dresse la table.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles, puis les cuire 10 minutes à l’eau salée.
- Technique : Couper le saumon en gros dés, le sécher au papier absorbant, ciseler l’échalote et l’aneth.
- Cuisson : Beurrer le plat, disposer une couche de pommes de terre, le saumon et l’échalote, verser la sauce.
- Finition : Couvrir du reste de pommes de terre, parsemer de fromage râpé et enfourner 25 à 30 minutes à 190 °C.
Accompagnements, variantes et restes du gratin pommes de terre saumon
On le sert avec une salade citronnée ou des tomates mûres. Les restes se réchauffent, couverts, à 160 °C ou se dégustent froids le lendemain.
Sources
En bref
- 🍽️ Le dimanche soir, ce gratin pommes de terre saumon est devenu le plat unique qui rassemble toute la tribu autour de la table.
- 🧀 Une base de pommes de terre fondantes, de saumon protégé au centre et d’une sauce crème-aneth crée un gratin familial réconfortant et facile.
- ⏲️ Quelques astuces de coupe, de pré-cuisson et de repos suffisent à transformer ce gratin pommes de terre saumon en rituel inratable du dimanche soir.
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