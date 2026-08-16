Ce gratin pommes de terre-saumon du dimanche soir a conquis ma tribu : ne faites plus cette erreur à la cuisson

Entre la flemme du dimanche soir et les goûts de chacun, ce gratin pommes de terre-saumon a mis tout le monde d’accord à la maison. Quels gestes simples le rendent si fondant sans sécher le poisson ?

On ne fait plus que ce plat le dimanche soir : le gratin pommes de terre-saumon qui a conquis toute la tribu

Le dimanche soir, quand la maison se calme enfin, une odeur de crème chaude, d’aneth et de fromage qui gratine suffit à ramener tout le monde vers la cuisine. La vapeur s’échappe du four, les bords dorés crépitent encore dans le plat.

On voulait un plat unique, généreux mais simple, qui évite les négociations à table et les heures de cuisine. On a trouvé la solution dans un gratin pommes de terre saumon devenu notre rendez-vous du dimanche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme

✅ 400 g de saumon frais sans peau

✅ Crème fraîche 25 cl, lait 10 cl, 1 c. à café de moutarde douce, 1 bouquet d’aneth, 1 échalote

✅ 120 g de fromage râpé, 20 g de beurre pour le plat, sel, poivre

Pourquoi ce gratin pommes de terre–saumon est devenu notre rituel du dimanche soir

En semaine, on improvise souvent ; le dimanche, on a envie d’un plat rassurant qui met tout le monde d’accord sans vider le frigo. Ce gratin mélange la douceur de la pomme de terre et le parfum délicat du saumon.

La crème fraîche, le lait et l’aneth créent une sauce onctueuse qui enrobe chaque rondelle. Le fromage forme une croûte dorée, bien gratinée, alors que le cœur reste fondant et moelleux, même pour ceux qui boudent le poisson.

La méthode inratable pour un gratin pommes de terre saumon fondant et gratiné

Tout se joue sur trois gestes simples : des rondelles de pommes de terre fines et pré-cuites, un saumon bien protégé au centre du plat, et une sauce crème–lait justement assaisonnée. Ensuite, le four fait le travail pendant que l’on dresse la table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles, puis les cuire 10 minutes à l’eau salée. Technique : Couper le saumon en gros dés, le sécher au papier absorbant, ciseler l’échalote et l’aneth. Cuisson : Beurrer le plat, disposer une couche de pommes de terre, le saumon et l’échalote, verser la sauce. Finition : Couvrir du reste de pommes de terre, parsemer de fromage râpé et enfourner 25 à 30 minutes à 190 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert La pré-cuisson attendrit les pommes de terre et ouvre l’amidon, qui absorbe la sauce. Au centre, le saumon cuit à couvert et reste souple. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron dans la sauce et quelques câpres sur le saumon pour contraste frais et salin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais sauter la pré-cuisson ni mettre un saumon gorgé d’eau ; le gratin deviendrait pâteux dessous et sec dessus.

Accompagnements, variantes et restes du gratin pommes de terre saumon

On le sert avec une salade citronnée ou des tomates mûres. Les restes se réchauffent, couverts, à 160 °C ou se dégustent froids le lendemain.

Sources Top Santé

«Cet ete ces pommes de terre accordeon croustillantes pourraient bien detroner le gratin dauphinois»