Vous ne gardez que le zeste et le jus de ce fruit : ce gâteau entier mixé, ultra moelleux, zéro gaspillage, change tout

Ce moelleux au citron entier mixé promet un parfum intense et une mie fondante, sans gluten, ni beurre, ni œufs. Mais tout repose sur une manière inattendue de cuire le fruit avant de le mixer.

On s’obstine tous à ne prendre que le zeste et le jus quand un citron traîne. Résultat, un parfum qui file et des gâteaux, alors qu’un moelleux qui sort du four, très citron, laisse déjà deviner une mie fondante et un goût net.

Quand on utilise le citron entier cuit puis mixé, le gâteau change de dimension : parfum rond, texture humide, zéro gaspillage. Ce moelleux au citron entier mixé, sans gluten, sans beurre et sans œufs, reste souple après une nuit au frais ; reste à maîtriser la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 à 3 petits citrons bio entiers (environ 250 g, tout se mange)

✅ 280 g de farine d’amande + 80 g de fécule de maïs

✅ 120 g de sucre + 1 c. à café de levure chimique + 1 pincée de sel fin (optionnelle)

✅ 150 ml d’eau tiède + extraits de vanille et d’amande amère + sucre glace

Pourquoi le citron entier change tout dans un gâteau

En ne gardant que le jus et un peu de zeste, on se prive de beaucoup d’arômes. Cuit dans l’eau, le citron entier perd l’agressivité de sa peau, l’amertume du zeste s’adoucit et la pulpe libère ses pectines : mixé, il devient une purée qui donne à un gâteau au citron entier une mie moelleuse, façon gâteau au citron zéro gaspillage.

Recette pas à pas : le moelleux au citron entier mixé

Tout repose sur quelques gestes simples. On cuit les citrons environ 30 minutes, jusqu’à ce qu’un couteau y entre, puis on retire les pépins une fois tièdes. Ensuite, ce moelleux au citron entier cuit puis mixé se prépare au robot en mélangeant purée de citron, farine d’amande, fécule, sucre, levure et eau tiède qui hydrate la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Plonger les citrons entiers dans l’eau frémissante 30 min, égoutter, laisser tiédir puis retirer les pépins. Technique : Mixer les citrons avec leur peau jusqu’à une purée épaisse, parfumée, sans gros morceaux. Cuisson : Ajouter farine d’amande, fécule, sucre, levure, eau tiède, vanille, amande amère ; mixer pour une pâte souple. Finition : Verser dans un moule chemisé, cuire 45 min à 175 °C ; laisser tiédir, démouler, refroidir, saupoudrer de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Débutant 🔍 Le secret de l’expert La cuisson dans l’eau atténue l’amertume de la peau ; cette purée, mêlée à la farine d’amande et à l’eau tiède, donne une texture humide sans beurre ni œufs. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère à soupe de graines de pavot ou une pointe de gingembre frais râpé réveillent le citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne bâcler ni la cuisson des citrons ni surcuire le gâteau ; démouler brûlant ou utiliser de l’eau froide ruine la texture.

Comment servir et conserver ce moelleux au citron entier

Ce gâteau au citron entier se savoure froid ou à température ambiante ; à chaud, les arômes sont moins nets. On le sert en tranches au goûter, avec fruits rouges ou une cuillère de yaourt nature. Ce gâteau au citron sans gluten sans beurre sans œufs reste moelleux trois jours dans une boîte hermétique, au frais s’il fait chaud. Astuce batch-cooking : congeler des portions de purée de citron déjà cuite pour un prochain gâteau express.

Sources Top Santé

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