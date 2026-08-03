Préparé à 19 h, ce légume pané au four a fait taire toutes les envies de viande à 20 h : la recette bluffante

Un soir à 19 h dans une cuisine familiale, des aubergines panées au four arrivent en renfort pour remplacer l’escalope du dîner. Comment ce plat sans viande réussit-il à faire l’unanimité ?

Quand le four s’ouvre, une odeur d’aubergine rôtie, de tomate et de fromage fondu envahit la cuisine. La panure croustillante craque sous le couteau, la chair est presque confite. On dirait une escalope panée, sauf qu’ici, la vedette, c’est l’aubergine.

Un soir, à 19 h, on a glissé ces tranches d’aubergine façon escalope au four, juste pour tester. À 20 h, autour de la table, plus personne ne réclamait de viande ; ce plat du soir sans viande avait tout remplacé. Comment ces aubergines panées au four réussissent-elles ce tour ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines (800–900 g), coupées en tranches d’environ 1 cm

✅ Panure : 2 œufs, 80 g de parmesan râpé, 120 g de chapelure, ail, origan

✅ Gratin : 400 g de sauce tomate parfumée, 200 g de mozzarella bien égouttée

✅ Assaisonnement : 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre

Les ingrédients pour des aubergines panées au four qui font oublier l’escalope

Pour cette aubergine panée sans friture, on choisit des légumes bien fermes, à peau lisse, plutôt gros pour obtenir de belles tranches. Le duo parmesan–chapelure apporte le croustillant et ce goût typique des aubergines parmesan chapelure, tandis que la mozzarella transforme le tout en véritable aubergine mozzarella au four.

La méthode express à 19 h : les 4 gestes à enchaîner

On lance le four à 200 °C, on sale puis on essuie les rondelles pour chasser l’eau ; c’est la clé d’une aubergine façon escalope qui reste ferme. Ensuite, on enchaîne panure, première cuisson, nappage de sauce tomate puis gratin : en moins d’une heure, le dîner est prêt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines, saler 10 minutes, bien essuyer, préparer plaque et four. Technique : Battre les œufs, mélanger chapelure, parmesan, épices ; paner chaque tranche en pressant. Cuisson : Aligner sur la plaque huilée, cuire 20–25 min à 200 °C en retournant. Finition : Napper de sauce tomate, ajouter la mozzarella, gratiner 8–10 min puis, si besoin, griller.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 19 h → 20 h 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement limite l’eau, la panure parmesan–chapelure brunit au four, et la mozzarella bien égouttée gratine sans détremper ; le contraste croustillant-fondant reste intact. ✨ Le twist gourmand : Glisser une fine couche de ricotta mélangée à un peu de parmesan entre deux tranches panées, façon mini cordon bleu végétarien. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec des aubergines mal essuyées ou une mozzarella aqueuse : la panure se détrempe et tout ramollit.

Variantes, accompagnements et idées pour les restes

Ces aubergines panées au four se servent brûlantes, avec roquette, salade de tomates ou simples pâtes nature qui boivent la sauce. On peut relever la tomate avec une pincée de piment, ou jouer la carte ultra-fromagère en ajoutant un peu de ricotta dans la garniture. Les restes se réchauffent quelques minutes au four pour retrouver le croustillant.