Trois œufs, tomates cerises, parmesan : ce clafoutis salé détrône la quiche, à condition d’éviter cette erreur

Trois œufs, des tomates cerises et du parmesan suffisent à transformer votre gratin en alternative légère à la quiche, idéale quand il fait chaud. Comment obtenir une texture qui se tient sans pâte ni fond détrempé ?

L’odeur du parmesan qui gratine, les tomates cerises qui éclatent en bouche, la surface juste dorée qu’on entaille sans effort : ce gratin léger a tout d’un plat d’été, sans pâte à manipuler.

Quand il fait chaud, la quiche devient vite trop riche, surtout avec une pâte beurrée. On veut un vrai plat simple, végétarien et pratique à transporter. Et si trois œufs suffisaient pour remplacer la quiche tout l’été ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 60 g de farine, 60 g de parmesan

✅ 200 ml de lait, 80 ml de crème liquide entière

✅ 250 g de tomates cerises, 1 gousse d’ail, huile d’olive

✅ Origan ou herbes de Provence, basilic, sel, poivre, beurre

Pourquoi ce clafoutis salé va remplacer votre quiche tout l’été

Ce clafoutis salé tomates cerises parmesan est une alternative à la quiche : sans pâte, plus léger, mais très gourmand grâce aux tomates entières et au parmesan râpé qui parfume chaque bouchée.

On bat trois œufs, on verse l’appareil sur les tomates, et le four fait le reste. Dix minutes de préparation, pas plus, pour un plat qui passe de l’apéro au dîner avec une simple salade verte.

Les bons ratios pour un clafoutis tomates cerises–parmesan qui se tient

Pour un plat à gratin d’environ 20 x 25 cm, on utilise 3 œufs, 60 g de farine, 200 ml de lait, 80 ml de crème, 60 g de parmesan, 250 g de tomates cerises, 1 gousse d’ail, herbes, sel, poivre, un peu de beurre pour le moule.

Ce ratio garantit une liaison œufs–farine qui se tient : en cuisant, les protéines coagulées enferment le jus des tomates. Le parmesan resserre encore la texture. Tomates entières bien sèches et four préchauffé à 180 °C évitent le fond détrempé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le plat, laver et sécher les tomates cerises. Technique : Les mélanger avec l’huile d’olive, l’ail écrasé, l’origan, sel, poivre, puis les répartir dans le plat. Cuisson : Battre les œufs, ajouter la farine en pluie, puis lait, crème et parmesan ; verser sur les tomates, lisser. Finition : Cuire 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le centre soit pris ; laisser reposer 5 minutes et parsemer de basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Le bon équilibre œufs–farine–lait–crème fournit assez de protéines pour retenir l’eau des tomates, tandis que le parmesan structure l’appareil et renforce le goût. ✨ Le twist gourmand : Une fine couche de semoule ou de chapelure mélangée à un peu de parmesan au fond du plat donne un dessous savoureux et bien sec. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saler ou couper les tomates trop tôt : elles rendent trop d’eau, détrempent l’appareil et ramollissent le clafoutis à la découpe.

Clafoutis en apéro, en bento, en pique-nique : comment le couper, servir, conserver

Servi tiède, ce clafoutis fait un plat complet avec une salade verte ; froid, on le coupe en cubes pour l’apéritif ou en parts pour un déjeuner. Il se garde deux jours au réfrigérateur et se réchauffe quelques minutes au four doux plutôt qu’au micro-ondes.