Ma voisine espagnole met ce fruit d’été inattendu dans son gaspacho : depuis, je n’ose plus faire autre chose
Quand ma voisine espagnole m’a servi son gaspacho glacé, impossible de deviner l’ingrédient d’été qui le rendait si rond et désaltérant. En ajustant un simple fruit dans la base tomate, sa recette transforme l’apéro en véritable coup de frais.
Ma voisine espagnole prépare son gaspacho avec ce fruit d’été : depuis qu’elle m’a donné sa recette, je ne fais plus autrement
En plein été, volets mi-clos et chaleur dense, l’air sent la tomate mûre et l’huile d’olive. Sur la table, une carafe de gaspacho glacé attend l’apéritif.
Un soir, la voisine espagnole apporte sa version maison. Même couleur rouge, même carafe givrée, mais une fraîcheur plus ronde, grâce à un fruit d’été glissé en secret dans le mixeur.
Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de tomates bien mûres
- ✅ 400 g de pastèque (chair sans pépins)
- ✅ 150 g de concombre
- ✅ 80 g de poivron rouge
- ✅ 40 g de mie de pain sans croûte
- ✅ 3 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 1 c. à s. de vinaigre de Xérès
- ✅ 1 c. à c. rase de sel fin
- ✅ Poivre du moulin et quelques gouttes de Tabasco
- ✅ Toppings : dés de concombre ou pastèque, feta, jambon cru, basilic
Le fruit d’été qui change tout dans le gaspacho (sans le transformer en dessert)
Ce fruit d’été, c’est la pastèque, associée à la tomate dans un vrai gaspacho salé. Avec environ 600 g de tomate pour 400 g de pastèque, on garde la personnalité de la tomate tout en arrondissant son côté vif. La pastèque apporte eau parfumée et sucres naturels, pour une sensation glacée immédiate. Rien à voir avec un smoothie : vinaigre de Xérès, ail et huile d’olive recadrent le goût, pour un gaspacho pastèque bien apéritif.
La recette de ma voisine espagnole, pas à pas
Pour réussir ce gaspacho tomate pastèque, on soigne surtout la matière première. Tomates et pastèque bien mûres, concombre pour la fraîcheur, poivron pour le soleil. La mie de pain sert de liant et donne le velouté andalou. Astuce de la voisine : mixer longuement, ajouter l’huile à la fin pour émulsionner, puis laisser reposer au frais au moins 2 heures.
Les étapes de préparation
- Préparation : Préparer tomates, pastèque, poivron et concombre en gros morceaux ; ôter la croûte du pain, éplucher l’ail.
- Technique : Mettre légumes, pastèque, mie de pain, ail, vinaigre, sel et poivre dans le blender, mixer finement.
- Cuisson : Ajouter l’huile d’olive en filet ; mixer encore pour obtenir une texture lisse, presque mousseuse, sans morceaux.
- Finition : Filtrer au tamis si besoin, placer au réfrigérateur au moins 2 h, puis servir très froid avec toppings.
Servir et conserver le gaspacho pastèque
Servi en verrines très froides, il supporte toppings minute et se garde 24 heures au frais.
Sources
-
Marmiton
«Gaspacho de fruits d’été»
En bref
- 🍉 En plein été, une voisine espagnole initie la narratrice à un gaspacho pastèque ultra frais, servi glacé en petites verrines pour l'apéritif.
- 👩🍳 Ingrédients simples et méditerranéens se mixent avec mie de pain, huile d’olive et vinaigre de Xérès pour une soupe froide veloutée et bien équilibrée.
- ❄️ Entre repos au froid, tamisage et toppings gourmands, quelques ajustements évitent l’effet smoothie sucré et garantissent un gaspacho tomate pastèque qui surprend les invités.
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