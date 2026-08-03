Ma voisine espagnole met ce fruit d’été inattendu dans son gaspacho : depuis, je n’ose plus faire autre chose

Ma voisine espagnole prépare son gaspacho avec ce fruit d’été : depuis qu’elle m’a donné sa recette, je ne fais plus autrement

En plein été, volets mi-clos et chaleur dense, l’air sent la tomate mûre et l’huile d’olive. Sur la table, une carafe de gaspacho glacé attend l’apéritif.

Un soir, la voisine espagnole apporte sa version maison. Même couleur rouge, même carafe givrée, mais une fraîcheur plus ronde, grâce à un fruit d’été glissé en secret dans le mixeur.

Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates bien mûres

✅ 400 g de pastèque (chair sans pépins)

✅ 150 g de concombre

✅ 80 g de poivron rouge

✅ 40 g de mie de pain sans croûte

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à s. de vinaigre de Xérès

✅ 1 c. à c. rase de sel fin

✅ Poivre du moulin et quelques gouttes de Tabasco

✅ Toppings : dés de concombre ou pastèque, feta, jambon cru, basilic

Le fruit d’été qui change tout dans le gaspacho (sans le transformer en dessert)

Ce fruit d’été, c’est la pastèque, associée à la tomate dans un vrai gaspacho salé. Avec environ 600 g de tomate pour 400 g de pastèque, on garde la personnalité de la tomate tout en arrondissant son côté vif. La pastèque apporte eau parfumée et sucres naturels, pour une sensation glacée immédiate. Rien à voir avec un smoothie : vinaigre de Xérès, ail et huile d’olive recadrent le goût, pour un gaspacho pastèque bien apéritif.

La recette de ma voisine espagnole, pas à pas

Pour réussir ce gaspacho tomate pastèque, on soigne surtout la matière première. Tomates et pastèque bien mûres, concombre pour la fraîcheur, poivron pour le soleil. La mie de pain sert de liant et donne le velouté andalou. Astuce de la voisine : mixer longuement, ajouter l’huile à la fin pour émulsionner, puis laisser reposer au frais au moins 2 heures.

Les étapes de préparation Préparation : Préparer tomates, pastèque, poivron et concombre en gros morceaux ; ôter la croûte du pain, éplucher l’ail. Technique : Mettre légumes, pastèque, mie de pain, ail, vinaigre, sel et poivre dans le blender, mixer finement. Cuisson : Ajouter l’huile d’olive en filet ; mixer encore pour obtenir une texture lisse, presque mousseuse, sans morceaux. Finition : Filtrer au tamis si besoin, placer au réfrigérateur au moins 2 h, puis servir très froid avec toppings.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le ratio 60 % tomate / 40 % pastèque garde le goût salé, tout en calmant l’acidité. L’huile ajoutée en dernier s’émulsionne avec les légumes et le pain, pour une texture plus onctueuse. ✨ Le twist gourmand : On sert en verrines glacées, avec feta émiettée, dés de concombre et une petite feuille de basilic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de rallonger avec de l’eau ou trop de pastèque ; le résultat devient fade, presque comme un jus de fruits salé.

Servir et conserver le gaspacho pastèque

Servi en verrines très froides, il supporte toppings minute et se garde 24 heures au frais.