Je ne jurais que par le gaspacho tomate : cette soupe froide blanche et verte est plus fraîche et légère en canicule

Quand le thermomètre s’envole à 35 °C, mon gaspacho tomate devient trop lourd. Ce bol glacé concombre-yaourt, prêt en minutes, change radicalement la fraîcheur en bouche.

En plein après-midi de canicule, l’air semble vibrer et la cuisine chauffe avant même qu’on allume quoi que ce soit. On cherche un bol qui rafraîchit instantanément : quelque chose qui glisse, qui désaltère, qui sente les herbes fraîches et le citron pressé.

Longtemps, on ne jurait que par le gaspacho tomate, rouge, parfumé, presque un repas. Puis un jour arrive ce bol blanc et vert, plus vif, plus léger, vraie recette fraîcheur canicule.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 gros concombres, environ 700 g, bien fermes et verts

✅ 400 g de yaourt grec nature, bien froid

✅ 1 citron jaune bio, 1 gousse d’ail, sel, poivre

✅ Basilic, aneth, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de miel

Pourquoi le gaspacho tomate ne suffit plus quand il fait 35 °C

Le gaspacho de tomate reste généreux, presque rassasiant, avec son pain, son huile et parfois ses légumes bien mûrs. Quand le thermomètre explose, on veut pourtant quelque chose de plus aqueux, presque désaltérant comme une boisson, sans aucune sensation de lourdeur.

Avec un concombre riche à près de 96 % d’eau, cette soupe froide concombre devient presque une douche intérieure. Pas de cuisson, pas de four ; on garde la cuisine fraîche et on prépare en dix minutes une soupe glacée sans cuisson qui rafraîchit vraiment.

Recette pas à pas : le gaspacho concombre-yaourt qui détrône la version tomate

Tout se joue dans le duo concombre et yaourt grec. Le premier apporte l’eau, le croquant discret et un goût vert très net ; le second offre une onctuosité ultra légère. Au blender, on obtient un vrai velouté concombre yaourt grec, nappant mais fluide : un gaspacho concombre yaourt qu’on assaisonne avec citron, herbes fraîches, un trait de miel et une huile d’olive bien fruitée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, peler une bande sur deux, épépiner si besoin, couper en dés. Technique : Mettre concombres, yaourt grec, ail dégermé, jus et zeste de citron, herbes, miel, huile, sel, poivre dans le blender. Cuisson : Pas de cuisson : mixer longuement jusqu’à obtenir une soupe très lisse et légèrement mousseuse. Finition : Goûter, ajuster citron, sel ou huile d’olive, filmer au contact et réserver 1 à 3 h au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 1 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Le concombre, très riche en eau, apporte une base ultra désaltérante. Le yaourt grec émulsifie avec l’huile d’olive pour une texture veloutée sans lourdeur, tandis que citron et miel équilibrent l’acidité. Le repos au froid fixe les arômes d’herbes. ✨ Le twist gourmand : Réaliser un mini-gaspacho betterave-chèvre très concentré, et le verser en filet au centre du bol vert pour un effet marbré spectaculaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger la préparation avec de l’eau ou du bouillon chaud, puis servir tiède : on casse l’émulsion et on perd toute la fraîcheur.

Toppings et accompagnements : transformer une soupe froide concombre en entrée waouh

Servir le gaspacho concombre yaourt bien glacé, garni de rubans de concombre, menthe, aneth et filet d’huile d’olive, avec pain grillé, feta, saumon fumé ou crevettes.