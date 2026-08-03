Ce gâteau aux pépites au pot de yaourt m’a fait ranger ma balance : 2 gestes suffisent pour le réussir à chaque fois

Quand la balance reste au placard, ce gâteau aux pépites de chocolat au yaourt devient l'allié des goûters improvisés à la maison. Une méthode simple au pot promet une mie moelleuse et un résultat régulier, avec un détail à ne surtout pas oublier.

« J’ai rangé ma balance pour toujours » : avec cette recette mesurée au pot, mon gâteau aux pépites de chocolat est toujours parfait

Dans la cuisine, l’odeur du gâteau qui gonfle au four, la vanille qui flotte et les pépites qui fondent doucement ont quelque chose de régressif. On parle ici d’un gâteau aux pépites de chocolat sans balance, préparé à la va-vite avec un simple pot de yaourt, et pourtant la mie moelleuse est toujours au rendez-vous.

Un saladier, une cuillère, un four à 180 °C et ce pot de yaourt ; on lance un goûter improvisé, même dans une cuisine sans balance. Tout se mesure au même pot de yaourt, et la pâte se prépare en quelques minutes… La suite tient en quelques gestes à adopter une bonne fois pour toutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pot de yaourt nature de 125 g, qui sert de mesure

✅ 2 pots de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 1 pot de sucre en poudre et 1 sachet de sucre vanillé

✅ 1/2 pot d’huile neutre, 3 œufs, pépites de chocolat, beurre pour beurrer et fariner le moule

Le gâteau doudou aux pépites de chocolat… sans sortir la balance

Ce gâteau doudou repose sur un principe rassurant : le même pot dose tout. Un pot de yaourt posé sur le plan de travail, on enchaîne farine, sucre, huile en suivant toujours le même ordre. Le ratio fonctionne à chaque fournée ; la pâte se tient, la levure chimique fait son travail, et on obtient un gâteau doré aux pépites de chocolat bien réparties, même sans matériel sophistiqué.

La méthode au pot, pas à pas

La promesse de cette méthode au pot, c’est un gâteau aux pépites de chocolat sans balance qui reste moelleux à cœur. On commence par la base liquide, puis on ajoute les ingrédients secs d’un coup et on veille à ne pas trop travailler la pâte ; quelques tours de cuillère suffisent. Juste avant d’enfourner à 180 °C, on pense à enrober les pépites de farine pour qu’elles ne coulent pas au fond.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner le moule. Technique : Fouetter yaourt, œufs et huile dans un saladier jusqu’à base lisse. Cuisson : Ajouter sucre, sucre vanillé, farine, levure, sel, mélanger sans insister. Finition : Incorporer les pépites farinées, verser, cuire 30–40 minutes, lame de couteau presque sèche.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le pot de 125 g fixe un rapport simple : une dose de yaourt, deux de farine, une de sucre, une demi d’huile. Cet équilibre, associé à la levure chimique, assure un gâteau gonflé et une mie moelleuse, même quand les mesures restent approximatives. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de noisettes ou d’éclats de pralin sur le dessus avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser les pépites directement sans les fariner : elles tomberaient toutes au fond et alourdiraient la base.

Variantes, service & conservation

On sert ce gâteau tiède, quand les pépites sont encore fondantes, avec un peu de yaourt ou une boule de glace. Froid, il voyage en boîte hermétique 2 à 3 jours. Même base : fruits d’été, noisettes ou éclats de chocolat noir viennent facilement remplacer une partie des pépites.