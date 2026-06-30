Ce gâteau express au simple verre de lait a fait l’unanimité chez moi : la méthode sans balance à tester ce soir

À 17 h, un simple verre de lait dans un saladier suffit à lancer ce gâteau verre de lait aussi facile qu’un gâteau au yaourt. En moins d’une heure, il sort du four moelleux et doré, avec un détail clé qui le fait disparaître encore plus vite.

À 17 h, un simple verre de lait versé dans le saladier : une heure après, tout le monde réclamait une deuxième part de ce gâteau

À 17 h, la maison sent encore le café quand on verse un simple verre de lait dans un saladier. Quelques œufs, un peu de sucre, on fouette vite fait. Vingt minutes plus tard, l’odeur de gâteau chaud envahit la cuisine.

À 18 h à peine, ce gâteau verre de lait sort du four, gonflé et doré ; la mie est souple, les parts disparaissent si vite que tout le monde en redemande. Derrière ce succès express, une formule ultra simple, sans balance ni matériel sophistiqué.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 verre (200 ml) de lait demi-écrémé et 3 œufs

✅ 1 verre de sucre en poudre

✅ 1 verre d’huile neutre (tournesol ou colza)

✅ 2 verres de farine de blé tamisée, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel

Le gâteau “verre de lait”, le cousin encore plus simple du gâteau au yaourt

Ce cousin du gâteau au yaourt suit la même logique, mais avec un verre de lait comme point de départ. On se sert de ce même verre pour le sucre, l’huile et la farine : un gâteau avec un verre de lait, sans balance, économique et prêt à enfourner en dix minutes.

À 17 h dans le saladier, à 18 h sur la table : la méthode pas à pas

Pour une mie légère, on commence par fouetter ensemble lait, œufs et sucre, avant d’ajouter l’huile. Farine, levure et sel sont tamisés puis incorporés en plusieurs fois, sans insister. Ce simple réflexe suffit à obtenir un gâteau verre de lait moelleux plutôt qu’un bloc compact.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter dans un saladier lait, œufs et sucre jusqu’à mélange lisse. Technique : Ajouter l’huile puis farine tamisée, levure et sel, sans trop mélanger. Cuisson : Verser dans un moule beurré-fariné, cuire 30–35 min à 180 °C. Finition : Laisser tiédir, démouler, servir nature ou poudré de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Le lait hydrate, le sucre retient l’eau, l’huile remplace le beurre ; en mélangeant peu après la farine, on limite le gluten et le gâteau reste léger. ✨ Le twist gourmand : Sur le gâteau tiède, on verse un mélange trois laits puis une couche de chantilly mascarpone et un trait de caramel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais fouetter longtemps la pâte après la farine ; le gluten se serre et le gâteau ressort dense, sec.

Variantes gourmandes : du simple verre de lait au gâteau qui pleure

Cette base accepte toutes les envies : zeste de citron ou d’orange, verre de pépites de chocolat, demi-verre de poudre d’amande. Pour une version façon trileçe, on pique le gâteau et on verse un mélange lait, crème et lait concentré sucré. Il reste moelleux deux jours sous cloche.